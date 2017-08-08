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    Опасное заболевание выявили у нескольких атлетов на ЧМ в Лондоне

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    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Несколько спортсменов, проживающих в одном из официальных отелей чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, заболели гастроэнтеритом, сообщает Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF).

    Чемпионат мира по легкой атлетике
    REUTERS Kai Pfaffenbach
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    "Было зарегистрировано несколько случаев заболевания гастроэнтеритом в одном из официальных отелей чемпионата мира. Заболевшие получили помощь от персонала команд и медицинских работников оргкомитета турнира", — говорится в релизе IAAF.

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    "Кроме того, мы работаем с местными органами здравоохранения (Public Health England), чтобы взять контроль над ситуацией. Были предоставлены дополнительные рекомендации врачам команд и вспомогательному персоналу — стандартная процедура для такого случая", — отмечается в сообщении.

    О заболевших украинских легкоатлетах не сообщается. 

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