Тернополь: штамм вируса гриппа "Мичиган" на подходе, а иммунитета нет

РИА Новости Украина

В этом году жителям Тернополя придется бороться с тремя штаммами гриппа: "Гонконг", "Брисбен" и "Мичиган", с которым в Украине еще не сталкивались. В группе риска – дети, беременные, пенсионеры, больные сахарным диабетом и люди с лишним весом, пишет Юлия Никитина.

В Украине в этом году будет циркулировать новый штамм вируса гриппа "Мичиган", которого у нас раньше не было. Этот штамм – довольно агрессивный подвид "свиного гриппа", который может привести к тяжелым осложнениям и даже к летальному исходу, отмечают медики.

"По прогнозам МОЗ этого года, жители Тернополя будут болеть такими штаммами вирусов гриппа: "Гонконг", "Брисбен" и "Мичиган". Последний похож по своей структуре на А H1N1 "Калифорния", более известного как свиной грипп. Просто он мутировал в новый штамм "Мичиган", — говорит главный внештатный специалист-эпидемиолог управления здравоохранения Мария Павельева. – Наше население еще не сталкивалось с этим подвидом вируса, соответственно у населения нет к нему иммунитета. "Мичиган" уже регистрировали в южных областях, и он очень быстро распространяется, поэтому ожидаем его и у нас. Но как он будет вести себя в нашей области, мы не знаем".

AFP 2014 Вакцинирование от гриппа. Архивное фото

По прогнозам, именно из-за этого вируса количество больных вырастет на 14% по сравнению с прошлым эпидсезоном. Сейчас "Мичиган" еще не был зафиксирован на территории области, потому что еще не проводилось ни одного лабораторного исследования.

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В этом году "Мичиган" уже циркулировал в Австралии и специалисты здравоохранения говорят, что страна пережила тяжелый сезон гриппа. От него, по предварительным данным, умерло 73 человека.

Как отмечают эксперты, в последние недели заболеваемость гриппом на территории области постоянно растет, особенно среди детей, но пока количество больных не превышает эпидпорога. Единственной профилактикой гриппа является вакцинация, отмечают медики. В новые вакцины будут включены все три штамма вируса.

Украинское фото Термометр

Прежде всего советуют сделать прививки людям, которые входят в группу риска, а также родителям и близким родственникам маленьких детей. И ни в коем случае не бороться с гриппом с помощью антибиотиков, потому что они не действуют на вирусы.