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    Ученые решают, начнут ли роботы третью мировую войну

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    Очень многие в ООН пытаются подписать законопроект, который запретит использование оружия без участия человека, потому что они случайно могут спровоцировать войну, считает профессор Ноэл Шерки.
    Всемирная конференция робототехники World Robot Conference 2017
    REUTERS Thomas Peter

    РИА Новости Украина

    Глава компаний SpaceX и Tesla инженер Илон Маск полагает, что третья мировая война начнется из-за соперничества между странами в области искусственного интеллекта.

    В эфире радио Sputnik тему прокомментировал профессор кафедры роботостроения и искусственного интеллекта Шеффилдского университета и один из руководителей Фонда за ответственное роботостроение Ноэл Шерки (Noel Sharkey — professor of robotics and artificial intelligence at the University of Sheffield and сo-Director of the Foundation for Responsible Robotics).

    Всемирная конференция робототехники World Robot Conference 2017
    REUTERS Thomas Peter
    Атака клонов-роботов это нормально в войне будущего - эксперт

    — Сейчас в США, Великобритании, Израиле ведут разработки нового автономного оружия на основе Искусственного интеллекта. Чтобы такие системы могли сами определять цель и убивать без участия человека.

    Почему Маск высказался о роли роботов с ИИ и вероятности что они могут начать третью мировую войну?

    — Я тоже считаю, что роботы могут начать третью мировую, но не сами. Все зависит от того, как человек будет использовать эти технологии. Г-н Маск считает, что у машин возникнет желание нас атаковать. Посмотрите на самые умные алгоритмы, которые существуют в мире. Например, гроссмейстера Гарри Каспарова победил компьютер. Можно сказать, что компьютер был супер умным, но это не так. Он же не вскочил и не дал "пять" всем присутствующим, когда победил. Если б его выключили посередине игры, ему было бы абсолютно все равно. Это всего лишь программа, которая посылает компьютеру сигналы и никогда не заварит вам чаю после игры. Если б у меня был такой друг, я бы точно не назвал его умным, я бы скорее считал его идиотом-слугой. У машин нет желаний. Это запрограммированный механизм, такой же как ваш телефон.

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    На какой стадии развития сейчас находится Искусственный интеллект? На самой высшей или его способности еще полностью не развиты?

    — Машинное обучение использовалось как метод использования данных для тренировки искусственного интеллекта. Метрика данных используется, чтобы компьютер мог собирать и классифицировать данные. С недавних пор скорость их работы значительно увеличилась. Мой смартфон намного мощнее чем тот, который победил Гарри Каспарова в 90-х. Произошла резкая коммерциализация технологии ИИ. Сейчас любой может использовать её в коммерции. Сейчас ИИ используется для перевода зарплат, вынесения приговоров к тюремному заключению — всё что подразумевают использование больших баз данных. И эта система очень предвзята в отношении пола и расы, и это целая проблема. Мы не можем понять почему это происходит.

    Робот-пианист Teo Tronico на Всемирной конференции роботов 2017 года в Пекине
    REUTERS Thomas Peter
    Будущее рядом. Всемирная конференция робототехники World Robot Conference

    Некоторые профессии, которые станут не нужны исчезнут? Мы увидим новый феномен безработицы в будущем, как Вы считаете?

    — Автоматизация всегда отбирала рабочие места, и потом люди находили другую работу. Но в данном случае все не так просто. Неквалифицированный труд будет легко заменить, как, например, в сфере обслуживания. Работу по изготовлению бургеров, например, вместо человека в Макдональдс, который переворачивает булочку. Или водителей грузовиков, в Великобритании их могут заменить грузовыми поездами в конце этого года. Но появятся и новые профессии. Потому что всегда будет необходимость в человеке, чтобы развивать технологии. На товарных складах, кстати, рабочие места сокращаются очень быстро. Роботы делают все намного быстрее и эффективнее. ИИ также забирает очень много офисных рабочих мест. Так что да, рабочие места сократятся, но я надеюсь, что это будет происходить постепенно. И нам необходимо поменять образовательную систему во всем мире, так чтобы у людей всегда была работа.

    Будем ли мы жить в более гармоничном мире, станем ли счастливее?

    — Очень многие в ООН пытаются подписать законопроект, который запретит использование оружия без участия человека. Потому что они случайно могут спровоцировать войну. Одна машина совершает ошибку, потому что роботы всегда совершают ошибки, и машина соперника отвечает, и вот они уже ввязались в войну. Но я уверен, что роботы могут быть очень полезными если ими правильно пользоваться. У нас столько проблем с окружающей средой. Уже существуют роботы, которые способны проходить ледниковый покров, чтобы следить за их таянием, роботы которые восстанавливают коралловые рифы. Так что деньги нужно вкладывать в восстановление экологии. Много хороших технологий по эффективному использованию продовольствия. Роботы-фермеры покоряют сельское хозяйство. Да, мы возможно потеряем рабочие места, но за то накормим всю планету таким образом. Решение за человеком, в каком направлении идти.

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