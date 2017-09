Ученые решают, начнут ли роботы третью мировую войну

РИА Новости Украина

Глава компаний SpaceX и Tesla инженер Илон Маск полагает, что третья мировая война начнется из-за соперничества между странами в области искусственного интеллекта.

В эфире радио Sputnik тему прокомментировал профессор кафедры роботостроения и искусственного интеллекта Шеффилдского университета и один из руководителей Фонда за ответственное роботостроение Ноэл Шерки (Noel Sharkey — professor of robotics and artificial intelligence at the University of Sheffield and сo-Director of the Foundation for Responsible Robotics).

— Сейчас в США, Великобритании, Израиле ведут разработки нового автономного оружия на основе Искусственного интеллекта. Чтобы такие системы могли сами определять цель и убивать без участия человека.

Почему Маск высказался о роли роботов с ИИ и вероятности что они могут начать третью мировую войну?

— Я тоже считаю, что роботы могут начать третью мировую, но не сами. Все зависит от того, как человек будет использовать эти технологии. Г-н Маск считает, что у машин возникнет желание нас атаковать. Посмотрите на самые умные алгоритмы, которые существуют в мире. Например, гроссмейстера Гарри Каспарова победил компьютер. Можно сказать, что компьютер был супер умным, но это не так. Он же не вскочил и не дал "пять" всем присутствующим, когда победил. Если б его выключили посередине игры, ему было бы абсолютно все равно. Это всего лишь программа, которая посылает компьютеру сигналы и никогда не заварит вам чаю после игры. Если б у меня был такой друг, я бы точно не назвал его умным, я бы скорее считал его идиотом-слугой. У машин нет желаний. Это запрограммированный механизм, такой же как ваш телефон.

На какой стадии развития сейчас находится Искусственный интеллект? На самой высшей или его способности еще полностью не развиты?

— Машинное обучение использовалось как метод использования данных для тренировки искусственного интеллекта. Метрика данных используется, чтобы компьютер мог собирать и классифицировать данные. С недавних пор скорость их работы значительно увеличилась. Мой смартфон намного мощнее чем тот, который победил Гарри Каспарова в 90-х. Произошла резкая коммерциализация технологии ИИ. Сейчас любой может использовать её в коммерции. Сейчас ИИ используется для перевода зарплат, вынесения приговоров к тюремному заключению — всё что подразумевают использование больших баз данных. И эта система очень предвзята в отношении пола и расы, и это целая проблема. Мы не можем понять почему это происходит.

Некоторые профессии, которые станут не нужны исчезнут? Мы увидим новый феномен безработицы в будущем, как Вы считаете?

— Автоматизация всегда отбирала рабочие места, и потом люди находили другую работу. Но в данном случае все не так просто. Неквалифицированный труд будет легко заменить, как, например, в сфере обслуживания. Работу по изготовлению бургеров, например, вместо человека в Макдональдс, который переворачивает булочку. Или водителей грузовиков, в Великобритании их могут заменить грузовыми поездами в конце этого года. Но появятся и новые профессии. Потому что всегда будет необходимость в человеке, чтобы развивать технологии. На товарных складах, кстати, рабочие места сокращаются очень быстро. Роботы делают все намного быстрее и эффективнее. ИИ также забирает очень много офисных рабочих мест. Так что да, рабочие места сократятся, но я надеюсь, что это будет происходить постепенно. И нам необходимо поменять образовательную систему во всем мире, так чтобы у людей всегда была работа.

Будем ли мы жить в более гармоничном мире, станем ли счастливее?

— Очень многие в ООН пытаются подписать законопроект, который запретит использование оружия без участия человека. Потому что они случайно могут спровоцировать войну. Одна машина совершает ошибку, потому что роботы всегда совершают ошибки, и машина соперника отвечает, и вот они уже ввязались в войну. Но я уверен, что роботы могут быть очень полезными если ими правильно пользоваться. У нас столько проблем с окружающей средой. Уже существуют роботы, которые способны проходить ледниковый покров, чтобы следить за их таянием, роботы которые восстанавливают коралловые рифы. Так что деньги нужно вкладывать в восстановление экологии. Много хороших технологий по эффективному использованию продовольствия. Роботы-фермеры покоряют сельское хозяйство. Да, мы возможно потеряем рабочие места, но за то накормим всю планету таким образом. Решение за человеком, в каком направлении идти.