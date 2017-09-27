Ученые установили причину рекордной жары в Европе

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Ученые проекта по изучению изменения климата World Weather Attribution (WWA) сообщают, что принесший летом рекордную жару в Европу антициклон "Люцифер" связан с влиянием человека на климат.

"Мы нашли четкие доказательства человеческого влияния на рекордно жаркую температуру этим летом", — говорится в сообщении на сайте проекта, где отмечается, что речь идет как в целом о температуре летом, так и о периоде антициклона "Люцифер".

Как сообщается, исследование ученых основывается на метеорологической информации и климатических моделях.

Ранее африканский антициклон, который итальянские метеорологи назвали "Люцифер", принес в Европу массы раскаленного воздуха из пустыни Сахара, в результате чего в некоторых европейских странах установилась аномальная жара. Власти отдельных городов вводили максимальный уровень опасности, температура достигала 43 градусов.