Ученый: есть ряд причин, по которым инопланетяне не вступают с нами в контакт

ESO/VPHAS+ Survey/N. Wright

РИА Новости Украина

Группа ученых из Университета Квинс в Белфасте (Queen's University Belfast) и Института исследований Солнечной системы Макса Планка (Max Planck Institute for Solar System Research) с неожиданной стороны взглянули на методы, которые используются для поиска экзопланет.

Сейчас главным инструментом ученых является транзитная фотометрия, которая позволяет найти экзопланеты, измеряя уменьшение яркости звезды во время того, как планета проходит перед этой звездой. Переход планеты между звездой и Землей называется "транзитом".

Ученые задались вопросом: если земляне таким способом могут находить экзопланеты, значит ли это, что возможные обитатели других планет могут так же найти Землю?

Во время их исследования, ученые определили так называемую транзитную зону, где планеты Солнечной системы могли бы быть видны с Земли. А это, по мнению ученых, создает вероятность, что эти планеты земной группы могут следить за событиями на Земле.

Изначально ученые определили девять планет, с которых открывалось бы хорошее обозрение Земли. Тем не менее, эти девять планет, как уже известно ученым, не пригодны для жизни. Тем не менее, по предварительным оценкам, есть еще десять планет, которые бы идеально были расположены, чтобы видеть Землю, и при этом потенциально могли быть обитаемы.

В данном исследовании, ученые сфокусировались на четырех планетах, которые, по их оценкам, были бы наиболее удобными точками для слежки за землянами при помощи фотометрии.

Это исследование Sputnik прокомментировал Роберт Уэллс (Robert Wells), аспирант в университете Квинс в Белфасте.

- Идея пришла вот откуда: мы постоянно используем транзитный метод, чтобы изучать другие планеты вне Солнечной системы. Поэтому нам всегда было интересно: может ли кто-то делать то же с нами?

Думаю, где-то жизнь должна быть. Вселенная слишком велика, чтобы жизни там не было.

Недавние космические экспедиции открыли тысячи планет, которые, как мы теперь думаем, могут быть обитаемыми. В таком случае, встает вопрос: могла ли жизнь возникнуть и там?

Есть где-то десять экзопланет в зоне обитаемости — то есть те, на которых может быть жидкая вода. Большинство из них — маленькие звезды. Научное сообщество спорит, возможна ли жизнь на них.

Есть ряд причин, почему инопланетяне до сих пор не вступали в контакт с землянами. Мы должны принять во внимание довольно много факторов. Насколько распространена жизнь в галактике, разумная жизнь? И нужно оценить вероятность того, смогут ли они найти нас. Мы не можем найти внеземную жизнь, а они? И поняли бы мы вообще, если бы они связались с нами?

Смотрите также: "Звездный дождь", или Зрелище космического масштаба глазами украинца

Мне нравится идея транзитного метода. Допустим, наша планета переходит перед известной нам звездой. Мы могли бы послать сигнал в этот момент. И они, вероятно, наблюдали бы и получили сигнал.