Под Львовом задержали участников акции в поддержку поляков в Украине

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Полиция задержала участников пропольской акции, которые в среду на некоторое время заблокировали участок трассы "Львов-Варшава" в селе Гряда Жовковского района Львовской области, они понесут административную ответственность за неповиновение стражам порядка, сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции Украины в Львовской области.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные заблокировали в среду трассы "Львов-Варшава". В группе "Польский Львов" в Facebook были размещены видеоролики, на которых видно, что группа людей с польскими флагами и транспарантами на украинском и польском языках с призывами "прекратить репрессии против поляков в Украине" перекрыли участок автомобильной дороги. По данным СМИ, в итоге 80 участников акции были доставлены в местное полицейское отделение для установления личностей.

"Могу подтвердить, что было совершено перекрытие дороги в селе Гряда Жовковского района. Несколько человек доставили в отделение полиции для установления личностей, они будут привлечены к административной ответственности за неповиновение сотрудникам полиции", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы областного управления Нацполиции.

Он сообщил, что в 12.30 трасса была разблокирована. При этом, по словам собеседника агентства, также решается вопрос о квалификации действий участников блокировки трассы в рамках уголовного кодекса.

Напомним, неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке Волынской области. По предварительным данным правоохранителей, здание обстреляли из гранатомета, жертв и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Президент Украины Петр Порошенко предложил привлечь польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для установления виновных.