Под Киев завезли львовский мусор

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Несанкционированный сброс львовского мусора обнаружен возле села Долина Обуховского района Киевской области.

"Мусором "из Львова" уже засыпают Обуховщину. Как сообщил Александр Михалев, около пяти фур мусора были выброшены на обочину дороги в Долину недалеко от аэродрома. Чеки в мусоре указывают на его возможное львовское происхождения", — сообщается на странице "Трипольский край" в Facebook.

facebook.com/trypilskiikrai Львовский мусор обнаружен в Обуховском районе под Киевом

В конце мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр города Андрей Садовый, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей регионов. Он обвинил высшее руководство страны в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу.

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Ранее Садовый сообщил, что в Чернобыльской зоне можно создать свалку мусора для всей страны, а накануне заявил о готовности рекультивировать минимум четыре полигона во Львовской области, чтобы завозить туда мусор из областного центра. По его словам, есть договоренность с облсоветом о выделении 30 миллионов гривен, "город добавляет еще 60 миллионов".