Прокурор местной прокуратуры задержан на взятке во Львовской области

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Служба "К" ГУ СБ Украины во Львовской области совместно с Генеральной инспекцией ГПУ задержала прокурора Львовской местной прокуратуры за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 12 тысяч гривен, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Прокурор и юрист первого класса Николай Калифицкий подозревается в получении взятки от обвиняемого по уголовному делу за содействие в избрании ему наиболее мягкой меры наказания.

При получении неправомерной выгоды в размере 12 тысяч гривен прокурор был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и обыски по месту работы фигуранта", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Напомним, на прошлой неделе замначальника Львовской таможни задержали на взятке в $40 тыс.