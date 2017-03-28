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    Прокурор местной прокуратуры задержан на взятке во Львовской области

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    Прокурор и юрист первого класса Николай Калифицкий подозревается в получении взятки от обвиняемого по уголовному делу за содействие в избрании наиболее мягкой меры наказания.
    Задержание на взятке прокурора во Львовской области
    Facebook Юрия Лкуценко

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Служба "К" ГУ СБ Украины во Львовской области совместно с Генеральной инспекцией ГПУ задержала прокурора Львовской местной прокуратуры за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 12 тысяч гривен, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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    Прокурор и юрист первого класса Николай Калифицкий подозревается в получении взятки от обвиняемого по уголовному делу за содействие в избрании ему наиболее мягкой меры наказания.

    При получении неправомерной выгоды в размере 12 тысяч гривен прокурор был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

    "Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и обыски по месту работы фигуранта", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

    Напомним, на прошлой неделе замначальника Львовской таможни задержали на взятке в $40 тыс. 

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