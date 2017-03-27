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    Жители Львовской области вышли на акцию протеста против создания свалки

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    Операция "утилизация". Гастроли львовского мусора по стране (253)

    (обновлено: )9320
    Как отмечается в сообщении сообщества "Варта1" в Facebook, в селе Добряны возобновились протесты против свалки, жители села перекрыли дорогу шинами.
    Акция протеста во Львовской области
    Фото со страницы Игоря Зинкевича в Facebook

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Селяне Добряны Львовской области вышли с акцией протеста против создания свалки и перекрыли дорогу шинами. Об этом сообщает сообщество "Варта1" в Facebook.

    "В селе Добряны возобновились протесты против свалки, селяне перекрыли дорогу шинами!", — говорится в сообщении.
    В комментариях местные жители в свои мыслях разошлись.

    "А вы бы хотели "Грибовичи-2" возле своего дома? А потом — нет воды из колодца… нет… ничего", — пишет один из пользователей.

    Однако некоторые пользователи довольно скептически восприняли такой протест.

    "Правда, селян не видно", — говорится в комментариях.

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    Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за гибели людей на Грибовицкой свалке к уголовной ответственности будут привлечены как руководители КП "Збиранка", так и должностные лица Львовского горсовета. В свою очередь мэру Львова Андрею Садовому могут объявить о подозрении.

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