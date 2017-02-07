Под Торецком в результате обстрелов погиб подросток

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Подросток погиб в результате обстрела пгт Курдюмовка под Торецком в Донецкой области, сообщил начальник ГУ Нацполиции в регионе Вячеслав Аброськин.

"Боевики расстреливают из минометов Курдюмовку (Торецк). Поступила информация от родителей, что в результате обстрела их сын, 2001 года рождения, получил осколочное ранение в сердце. Дал команду начальнику отделения лично вместе с военными врачами выехать в Курдюмовку и как можно скорее транспортировать парня в больницу. Уже в дороге стало известно, что парень умер", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.