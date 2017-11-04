В Кабмине уточнили, когда инвалидам начнут повышать пенсии

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Следующий этап повышения пенсий инвалидам начнется с 1 декабря, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Сегодня в условиях пенсионной реформы перечислялись только трудовые пенсии. Социальные пенсии, в том числе выплаты инвалидам, будут увеличиваться с увеличением прожиточного минимума. Следующее увеличение прожиточного минимума у ​​нас происходит с 1 декабря этого года", — сообщил Розенко в эфире телеканала "112 Украина".

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Вице-премьер также прокомментировал выплаты "детям войны".

"Детям войны" ни разу с 2004 года не платили надбавки к пенсиям в полном объеме, потому что выделение такой категории граждан было исключительно популистским решением тогдашней власти ", — подчеркнул чиновник.

Ранее Розенко заявил, что в 2018 году в Украине планируется расширение правительственной программы "Доступные лекарства", в связи с чем ожидается существенное снижение цен на медикаменты.

Напомним, Верховная Рада 3 октября одобрила этот закон, принятие которого является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. В минувшее воскресенье, 8 октября, закон подписал президент Петр Порошенко.

Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

Также закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября и отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные.

Всего в Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров. С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других категорий. Таким образом, число пенсионеров будет уменьшено. Закон предусматривает норму о ежегодной автоматической индексации пенсий для защиты от инфляции.

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На данный момент в Украине действует солидарная система начисления пенсий. В октябре 2011 года стартовал первый этап пенсионной реформы, главным элементом которого является постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет на протяжении десяти лет.

Как сообщало РИА Новости Украина, ранее парламентская фракция "Батькивщина" заявила, что собирается обжаловать принятие правительственного законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно повышения пенсий" в Конституционном суде.