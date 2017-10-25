Подачку в 3 доллара сложно назвать "осовремениванием" пенсий - эксперт

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Верховная Рада 3 октября приняла правительственный законопроект о повышении пенсий. По обновленной формуле пересчитали пенсии для всех пенсионеров, но повышение выплат коснулось не всех. Для 10% пенсионеров выплаты не вырастут.

Процесс осовременивания пенсий обеспечивает принцип социальной справедливости, когда пенсионеры, которые имели больший страховой стаж, высокую квалификацию и, соответственно, заработную плату, будут получать более высокие пенсии.

Повышение пенсий в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

"25 лет люди отчисляли налоги с заработной платы в Пенсионный фонд и фонды пенсионного страхования, и каким-то образом получали минимальную пенсию на уровне 300 долларов. По крайней мере, так было до конца 2013 года. И, по крайней мере, этого хватало и на коммунальные услуги, и на то, чтобы, как минимум, покупать себе продукты. Я имею в виду пенсионеров. Поэтому меня просто немножко, знаете, покоробило то, что они называют "осовремениванием", когда человеку бросят 100 гривен, то есть это фактически три доллара на сегодняшний день, в долларовом эквиваленте, все же не следует говорить, что этот рост пенсии", — подчеркнула эксперт.

Напомним, 11 октября вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно повышения пенсий". Положения закона относительно повышения пенсий применяются с 1 октября 2017 года.

Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

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Также закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября и отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные.