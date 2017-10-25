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    Подачку в 3 доллара сложно назвать "осовремениванием" пенсий - эксперт

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    Пенсионная реформа: суть и скрытое (138)

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    "Несовременной" пенсии, которую люди получали до 2013 года, хватало и на жизнь, и на коммуналку, подчеркнула эксперт Елена Дяченко.
    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Верховная Рада 3 октября приняла правительственный законопроект о повышении пенсий. По обновленной формуле пересчитали пенсии для всех пенсионеров, но повышение выплат коснулось не всех. Для 10% пенсионеров выплаты не вырастут.

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    Процесс осовременивания пенсий обеспечивает принцип социальной справедливости, когда пенсионеры, которые имели больший страховой стаж, высокую квалификацию и, соответственно, заработную плату, будут получать более высокие пенсии.

    Повышение пенсий в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

    "25 лет люди отчисляли налоги с заработной платы в Пенсионный фонд и фонды пенсионного страхования, и каким-то образом получали минимальную пенсию на уровне 300 долларов. По крайней мере, так было до конца 2013 года. И, по крайней мере, этого хватало и на коммунальные услуги, и на то, чтобы, как минимум, покупать себе продукты. Я имею в виду пенсионеров. Поэтому меня просто немножко, знаете, покоробило то, что они называют "осовремениванием", когда человеку бросят 100 гривен, то есть это фактически три доллара на сегодняшний день, в долларовом эквиваленте, все же не следует говорить, что этот рост пенсии", — подчеркнула эксперт.

    Напомним, 11 октября вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно повышения пенсий". Положения закона относительно повышения пенсий применяются с 1 октября 2017 года.

    Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

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    Также закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября и отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные.

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