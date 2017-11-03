В Кабмине обещают "существенно сбить цены на лекарства в аптеках"

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В 2018 году планируется расширение правительственной программы "Доступные лекарства", в связи с чем ожидается существенное снижение цен на медикаменты, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Мы в этом году с 1 апреля ввели систему реимбурсации по трем видам заболевания – это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и бронхиальная астма. Люди получают по рецептам врачей или бесплатные лекарства, или за минимальную стоимость. Это мы сделали, эта история уже работает", – сообщил Розенко в эфире телеканала "112 Украина".

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В следующем году, по его словам, уже свыше пяти миллионов граждан получили бесплатные лекарства по этой правительственной программе.

Розенко также призвал украинцев использовать возможность получать бесплатные лекарства.

"В следующем году мы будем расширять эту программу, расширим ассортимент лекарств и таким образом мы существенно собьем цены на лекарства в аптеках", – пообещал вице-премьер.

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Напомним, правительственная программа "Доступные лекарства" стартовала в Украине 1 апреля 2017 года. Согласно ей, пациенты могут получить лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой. В то же время, как показала практика, программа имеет целый ряд недостатков.