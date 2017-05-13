Розенко сообщил об успехах программы "Доступные лекарства"

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что в программе "Доступные лекарства" принимают участие уже более 4 тысяч аптек, сообщили в его пресс-службе.

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"Программа "Доступные лекарства" действует с 1 апреля 2017 года, и больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут, при наличии рецепта врача, получить необходимые лекарства бесплатно или с незначительной доплатой. По состоянию на сегодняшний день, уже более 4 тысяч аптек включены в этот процесс. Но местные органы власти и в дальнейшем должны проводить активную работу по привлечению новых аптек к участию в программе", — сказал он.

По его словам, органам местной власти не просто "заключить договоры с аптеками, очень важно, чтобы в этих аптеках был полный ассортимент медикаментов": "К сожалению, не все области могут похвастаться наличием этих препаратов в аптечной сети или в конкретной аптеке".

По его словам, с начала действия правительственной программы уже возмещена стоимость лекарственных средств по более чем 500 тыс. рецептов на сумму свыше 14 млн грн.

"Мы видим, что уже практически в каждой области по рецептам врачей люди получают необходимые им доступные лекарства. Однако с некоторыми областями все еще существует проблема. Это касается и обмена информацией, есть сигналы об отсутствии в аптеках полного ассортимента лекарств и недостаточности аптек, в которых можно купить эти лекарства по рецепту», — отметил Розенко.

Он также сообщил, что в понедельник, 15 мая, проведет селекторное совещание с руководством областей по проблемным вопросам реализации программы "Доступные лекарства".

Напомним, в субботу, 1 апреля, в Украине стартовала правительственная программа "Доступные лекарства".