Эксперт: программа "Доступные лекарства" наступает на те же грабли

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

О болевых точках программы "Доступные лекарства", которая стартовала в Украине 1 апреля нынешнего года, в интервью РИА Новости Украина рассказал президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока.

Какие именно недостатки программы "Доступные лекарства" обнажились уже на первом этапе ее воплощения?

— Первое — это тот ассортимент, который восполняется из бюджета. Мне бы хотелось посмотреть в глаза тем специалистам, который этот список формировали. Он практически неполный, в нем присутствует достаточно много продуктов, которые уже морально устарели и не являются лидерами по назначениям в фармакотерапевтических группах, с одной стороны. С другой стороны, в нем отсутствуют новые современные эффективные препараты, и отсутствуют комбинированные формы лекарственных препаратов. Я, как руководитель Украинского медицинского клуба, как член Киевского врачебного совета хотел бы увидеть в этом проекте более современные современные лекарства, более эффективные лекарства.

Сейчас не так много людей готовы воспользоваться программой. По какой причине?

— Пациент, придя в врачу в центр первичной медико-санитарной помощи или клинико-диагностический центр, должен высидеть очередь и получить рецепт на препарат, который он принимает достаточно долго. Давайте рассмотрим пример с "Лизиноприлом", где в упаковке 20 или 30 таблеток, и выписанного рецепта хватает на две недели. И пациент через две недели должен прийти и получить снова рецепт, чтобы приобрести этот препарат.

Сейчас мы реально увидели, что пришли пенсионеры, самая нуждающаяся часть населения, высиживают часами в очередях на прием к своему доктору, отрывая врача от других вопросов, потому что он должен выписать рецепт, подписать, еще что-то — увелчилось количество. И многие пациенты отказываются от участия в программе, поскольку часть лекарств, которые им действительно нужны, и которые они принимали, попали в систему восполнения из государственного бюджета, а большинство препаратов не попало. И пациент думает, я буду покупать, как покупал, чем тратить здоровье и нервы. Экономическая выгода, к сожалению, не такая большая.

Даже когда мы говорим о пациентах, которые попали в эту программу, то группа людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут недовольны, поскольку в списке, который подписал Минздрав, нужных им препаратов нет. То есть, существуют такие пациенты, которые страдают сердечно-сосудистой патологией, но не могут воспользоваться этой программой.

Почему так мало аптек готовы принимать участие в программе? Сейчас с Минздраве надеются, что программой будут охвачены все области Украины. Ульяна Супрун даже пригрозила лишать области-аутсайдеры выделенных средств. Где эта программа реально будет работать?

— Правительством декларируется, что аптеки должны добровольно входить в программу "Доступные лекарства", однако мы видим, что это процесс добровольно-принудительный, и аптеки коммунальной собственности загоняются в этот проект административными методами.

Прежде чем реализовать подобные проекты нужно очень четко отрабатывать алгоритм и модели, как это будет работать. А не просто говорить, что мы там все сделали, у кого-то что-то заберем и перераспределим. Существует очень много регионов в нашей стране, где система коммунальных аптечных учреждений или практически разрушена, или отсутствует. Эта программа будет работать в Киеве и крупных городах. И не будет совершенно работать в сельской местности, где, во-первых нет доступа к врачу, а во-вторых, точно пенсионер, пожилой человек из села не сможет вырваться в районный центр, чтобы получить этот препарат. Да и доехать до районного центра, тоже будет стоить денег. И из таких мелочей складывается анализ этой ситуации.

Вице-премьер-министр Павел Розенко тем не менее дал стопроцентную гарантию, что средства аптекам будут компенсированы в полном объеме.

— Пока не ясно, насколько четко будет работать компенсация из бюджета. Допустим, если кто-то выписал препарат в районном центре в области, а потом захочет купить его в Киеве. Как эта бумажная система сработает: сколько бумажек нужно будет заполнить, чтобы перечислить деньги аптеке за пациента, который прописан в другом районе. Я, и многие врачи считают, что прежде чем запускать эту программу в таком объеме, нужно было бы подумать об электронном рецепте, тогда бы это упростило учет на уровне страны и сэкономило тонны бумаги.

Я понаблюдал за аптеками. Приходят пациенты, а аптека говорит: мы не работаем по этому проекту, у нас не получается. Нервничают аптечные сети, потому что дистрибьюторы эти препараты не поставляют, а дистрибьюторы говорят, что им не поставляют производители или еще что-нибудь. Получается замкнутый круг. Поэтому, плюс, что начали думать и начали делать, а минус — что это делается на неподготовленном субстрате и не профессионально. С другой стороны,, и с другой стороны, я хотел бы, чтобы врачи, и руководители, и аптечные работники подумали о социальной справедливости. Почему, человек, который страдает гипертонической болезнью, лекарства должен получить бесплатно? И почему, человек, который страдает язвенной болезнью или, допустим, у него пневмония или еще что-то, получает препараты не бесплатно? Где социальная справедливость?

Тут вам могут возразить, что пациенты, которые сейчас в программе, вынуждены принимать лекарства пожизненно, а язва и пневмония лечатся довольно быстро.

— Но это же такие же люди! И есть очень много заболеваний хронических, допустим, патология эндокринной системы, та же болезнь Крона, и специфический язвенный колит, или болезни, которые требуют длительного решения. 20 или 100 гривен в месяц пациент может найти, а давайте представим ситуацию с болезнями, где требуется дорогостоящее лечение: амбулаторная химиотерапия, например, или лечение ревматических заболеваний, хронические неспецифические заболевания соединительной ткани, которые требуют тысяч и тысяч гривен на лечение. Чем эти больные хуже?

Выбор нозологий в правительстве объясняют необходимостью снизить смертность.

— Если мы говорим, что хотим снизить смертность от каких-то заболеваний, то мы должны, прежде всего, говорить о программах профилактики, думать о программах, направленных на улучшение качества жизни, программах информирования населения. Для нас, врачей, пациенты все равны, а приходит пациент с хронической почечной недостаточностью, а мы говорим, что для вас, извините, государство ничего не предусмотрело. Когда мы говорим о социальной справедливости, мы должны дать пациенту шанс выжить и выздороветь, и подставить плечо в той ситуации, когда у него реально нет на это денег, то есть на препараты жизнеспасающие и дорогостоящие. Поверьте мне, есть или нет этой программы по реимбурсации, пациент может найти деньги. Но если есть серьезная проблема, связанная с онкологической патологией, с орфанными заболеваниями, с заболеваниями, которые требуют длительного системного лечения и не входят в эти группы (сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа и бронхиальная астма), то возникает очень серьезный диссонанс. И эти действия вызывают не самые положительные эмоции у пациентов и врачей.

Что именно вызывает негативные эмоции?

— Врачи получили дополнительную нагрузку. Пациент получил не полный ассортимент и не всегда намного дешевле. Дистрибьюторы и аптеки думают, а стоит ли им этим заниматься, потому что им еще не заплатили за прошлые проекты, и они эти потери не восполнили. Бюрократы сидят и говорят, что вот мы должны писать эти бумаги, должны проверять. Поэтому еще раз говорю, заявления сделать легко, а проект реализовать очень сложно. Слава богу, что мы об этом начали думать, плохо — что мы наступаем на грабли, на которые уже наступали. Не мы конкретно, а те администраторы здравоохранения, которые это реализовывают.

Реимбурсацией нужно заниматься, и за эти будущее. Нужно очень профессионально и серьезно подходить к реализации этой концепции. Система будет работать только тогда, когда она будет учитывать принципы социальной справедливости. И все те люди и организации, которые этот принцип социальной справедливости будут исповедовать и его придерживаться, тогда могут рассчитывать на успех. В противном случае этот проект будет вызывать негативные эмоции, а не то, что планировали идеологи этого проекта. Мы уже в ближайший месяц увидим все проблемы, которые есть, и нужно будет их проанализировать и максимально быстро исправить, чтобы помочь людям. Наши люди заслуживают адекватной медицинской помощи и качественных эффективных препаратов.

- У вас есть предложение, как добиться социальной справедливости?

Мое предложение заключается в том, что человек, который работает, который является пенсионером, который всю жизнь платил социальные взносы, должен получить от государства формальный или неформальный финансовый ваучер, который он может использовать только в системе здравоохранения, коммунальной или государственной фармации, или в любой другой системе, там, где ему удобно, и заплатить за лечение. Это деньги на какой-то карточке, которые он может потратить только на лечение, и это уже право человека, куда он их потратить — или на какую-то дорогостоящую медицинскую процедуру, которая не восполняется из бюджета, или на лекарственные препараты. И когда все получат эти ресурсы равномерно, тогда мы увидим, что государство действительно исповедует принципы социальной справедливости и эффективно управляет ресурсами. Все остальные проекты — это будут полумеры, полушаги, которые не принесут, с одной стороны, кардинальных изменений, с другой стороны, не будут эффективными в той форме, в которой мы планировали. Это мнение Украинского медицинского клуба, это мнение Украинского медицинского сообщества.