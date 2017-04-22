Программа "Доступные лекарства": как принять смерть жесткую, лютую

Инесса Другова, РИА Новости Украина

С начала апреля в стране стартовала правительственная программа "Доступные лекарства", в рамках которой украинцы, страдающие диабетом II типа, сердечнососудистыми заболеваниями и бронхиальной астмой, могут получать лекарства от этих болезней либо бесплатно, либо с небольшой доплатой.

На поверку, полностью бесплатными оказались только 17 препаратов из 157 лекарств, которые попали в список по программе. В основном лекарства стоят около 30–80 грн за упаковку. В перечне приобретаемых с "небольшой доплатой" есть препараты, за которые нужно доплатить и по 100, и по 200 гривен.

Стоит напомнить, что Минздрав обязал аптеки и производителей снизить цену на лекарства, которые участвуют в программе, а цены указал в своем разъяснении. Торговая наценка на такие лекарства не должна превышать 15%.

По прошествии двадцати дней после старта программы вице-премьер-министр, курирующий социальную сферу, Павел Розенко сообщил, что благодаря программе цена на лекарства в обычных аптеках по тем наименованиям, которые входят в перечень утвержденных, очень существенно снизилась. Речь идет о снижении от 10% до двух раз по некоторым наименованиям.

Розенко гарантирует

Эксперты еще до запуска программы предупреждали, что средств, выделенных правительством на программу в этом году, а это полмиллиарда гривен, недостаточно для работы без сбоев в поставках лекарств. Но на пресс-конференции в Кабмине Розенко еще раз уверил всех, что зарезервированных в бюджете средств должно хватить.

"Для реализации первого этапа программы выделено 0,5 млрд грн. Средства уже направлены в регионы. И сегодня мы получили полное подтверждение от всех областей, что деньги получены и распределены между организациями, ответственными за финансирование проекта", – сказал Розенко, и дал 100-процентную гарантию того, что программа будет профинансирована Кабинетом Министров. - Если же нам не хватит средств до конца года, найдем дополнительные финансы".

При этом вице-премьер признал, что расчеты правительства о необходимой сумме на покрытие программы "Доступные лекарства" делались на основании приблизительных данных о количестве пациентов, нуждающихся в приеме препаратов.

В масштабах страны не так много аптек подключилось к программе "Доступные лекарства" — немногим более 2700. Хотя, как отметил Розенко, число их с каждым днем растет.

По его словам, лидерами по количеству аптек, которые принимают участие в программе, стали Винницкая область (около 350 аптек), Полтавская (220 аптек), Днепропетровская (210 аптек) и Ровенская (200 аптек) области. Кроме того, в Донецкой и Николаевской областях к программе присоединились по 180 аптечных заведений, в Луганской – 150 аптек.

Но "присоединились", это еще не значит, что в таких аптеках уже можно получить бесплатные препараты. Например, по сообщению Луганской облгосадминистрации, по состоянию на 20 апреля бесплатные лекарства доступны в 15 аптечных пунктах КП "Луганская областная "Фармация Север", которые расположены на контролируемой Украиной территории Луганской области, а до конца апреля будет заключено 19 договоров. А вот всего планируется в программу привлечь 154 аптечных пункта.

Децентрализация как она есть

Дело в том, что аптеки подключатся к программе добровольно, и договора с ними обязаны заключать местные власти. И именно них сейчас возложена основная ответственность за выполнение госпрограммы и заключению договоров.

Сейчас пациенты, имеющие право на бесплатные лекарства, жалуются на технические сбои, из-за которых им не выдают лекарства в аптеках, и а также на то, что в аптеках просто нет лекарств, назначаемых семейными врачами.

Вице-премьер же считает, что проблема разрешима и не стоит делать преждевременные выводы — программа только стартовала. По его словам, в настоящий момент перед местными органами власти и структурными подразделениями Министерства здравоохранения стоят две основные задачи. Первая – расширить количество аптек, которые будут задействованы в программе, вторая – "насытить эти аптеки необходимыми лекарственными препаратами".

"Не все аптеки имеют достаточно широкий ассортимент лекарственных препаратов. Я надеюсь, что в ближайшие недели будут проведены дополнительные переговоры между представителями местных органов власти, фармкомпаний и аптечных структур, которые позволят расширить ассортимент лекарственных средств", – отметил он.

Не будет аптек — отберем деньги

Как сообщили члены правительства на пресс-конференции, на сегодняшний день Сумщина, Харьков и Запорожская область являются аутсайдерами по количеству аптек, участвующих в программе. Но, по утверждению исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, в Сумской области дело уже сдвинулось с мертвой точки. И.о министра здравоохранения, чтобы стимулировать нерасторопные регионы даже пригрозила лишить аутсайдеров выделенных средств пригрозила нерасторопным представителям местных властей.

"Мы посмотрим каждую область с 1 апреля: сколько рецептов было выписано, сколько средств они использовали, и мы сделаем перераспределение этих средств. Раз Харьков и Запорожье не принимают участия, то их граждане не будут получать столько лекарств, поскольку мы отберем у них средства и передадим в другую область. Я думаю, что если бы те граждане, которые нуждаются в лечении, обращались в свои областные советы, районные советы, и им там подтвердили, что эта программа нужна их области. Возможно, это имело бы какое-то влияние на их областной совет и на их горсовет", — сказала Супрун на совместной пресс-конференции.

Идея отличная, а исполнение — под вопросом

Президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока считает, что сама идея реибурсации политически и социально правильная, но формат, в котором это сейчас реализуется, к сожалению, не выдерживает никакой критики, поскольку существует много нерешенных проблем.

"Первое — это тот ассортимент, который восполняется из бюджета. Мне бы хотелось посмотреть в глаза тем специалистам, который этот список формировали. Он практически не полный, в нем присутствует достаточно много продуктов, которые уже морально устарели и не являются лидерами по назначениям в фармакотерапевтических группах, с одной стороны. С другой стороны, в нем отсутствуют новые современные эффективные препараты, и отсутствуют комбинированные формы лекарственных препаратов", — сказал Иван Сорока РИА Новости Украина.

Кроме того, он отметил, что правительством декларируется, что аптеки должны добровольно входить в программу «Доступные лекарства", однако в реальности это не совсем так.

"Мы видим, что это процесс добровольно-принудительный, и аптеки коммунальной собственности загоняются в этот проект административными методами", — говорит Сорока.

Очереди и нервотрепка

Также, по его словам, правилами получения бесплатных медикаментов создаются дополнительные сложности для пациентов.

"Пациент, придя к врачу в центр первичной медико-санитарной помощи или клинико-диагностический центр, должен высидеть очередь и получить рецепт на препарат, который он принимает достаточно долго. Давайте рассмотрим пример с "Лизиноприлом", где в упаковке 20 или 30 таблеток, и выписанного рецепта хватает на две недели. И пациент через две недели должен прийти и получить снова рецепт, чтобы приобрести этот препарат. Сейчас пенсионеры, самая нуждающаяся часть населения, высиживают часами в очередях на прием к своему доктору, отрывая врача от других вопросов, то есть, количество пациентов увеличилось. И многие пациенты отказываются от участия в программе, поскольку части лекарств, которые им нужны, и которые они принимали, попало в программу, а большинство — нет, и такие пациенты предпочитают покупать и дальше лекарства без рецепта, экономя свои здоровье и нервы", — сказал Сорока.

Он обратил внимание, что пока не ясно, насколько четко будет работать компенсация из бюджета, поскольку могут возникать определенные вопросы.

"Если кто-то выписал препарат в районном центре в области, а потом захочет купить его в Киеве. Как эта бумажная система сработает: сколько бумажек нужно будет заполнить, чтобы перечислить деньги аптеке за пациента, который прописан в другом районе. Я, и многие врачи считают, что прежде чем запускать эту программу в таком объеме, нужно было бы подумать об электронном рецепте, тогда бы это упростило учет на уровне страны и сэкономило тонны бумаги", — пояснил эксперт.

Прежде чем реализовать подобные проекты, убежден Сорока, нужно очень четко отрабатывать алгоритм и модели, как это будет работать.

"А не просто говорить, что мы там все сделали, у кого-то что-то заберем и перераспределим. Существует очень много регионов в нашей стране, где система коммунальных аптечных учреждений или практически разрушена, или отсутствует. Эта программа будет работать в Киеве и крупных городах. И не будет совершенно работать в сельской местности, где, во-первых, нет доступа к врачу, а во-вторых, точно пенсионер, пожилой человек из села не сможет вырваться в районный центр, чтобы получить этот препарат. Да и доехать до районного центра, тоже будет стоить денег", — сказал Сорока.

Также, по словам Сороки, данная программа обязательно будет вызывать социальную социальная неудовлетворенность, поскольку возмещение идет только по трем нозологиям.

"Реимбурсацией нужно заниматься, и за эти будущее. Нужно очень профессионально и серьезно подходить к реализации этой концепции. Система будет работать только тогда, когда она будет учитывать принципы социальной справедливости. И все те люди и организации, которые этот принцип социальной справедливости будут исповедовать и его придерживаться, тогда могут рассчитывать на успех. В противном случае этот проект будет вызывать негативные эмоции, а не то, что планировали идеологи этого проекта. Мы уже в ближайший месяц увидим все проблемы, которые есть, и нужно будет их проанализировать и максимально быстро исправить, чтобы помочь людям. Наши люди заслуживают адекватной медицинской помощи и качественных эффективных препаратов", — заключил Сорока.