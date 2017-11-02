Медреформа. Цены в государственных больницах удивили даже частных врачей

КИЕВ, 2 ноя — РАИ Новости Украина. Медицинская реформа в Украине предполагает, что больницы должны определиться с ценами на услуги в течение двух лет, а в отдельных учреждениях – уже в этом году. Однако в сеть уже попали первые версии тарифов для государственных клиник, которые удивили даже врачей, которые занимаются частной практикой, сообщает ТСН.

"Медик Максим Щербина объясняет, что государственные учреждения не являются прибыльными организациями, поэтому должны предоставлять более дешевые услуги, хотя львиная часть опубликованного прайса содержит цифры, большие, чем сейчас можно оплатить в частных клиниках. Такие позиции, как травмы суставов и открытая рана локтя специалист вообще называет неадекватными и значительно завышенными – 53 тысячи против 3-4 тысяч", — говорится в сюжете.

Смотрите также: "Больница начинается с банкомата". Лучшие фотожабы на медреформу

Стоит отметить, что приведенные тарифы не являются официальными – это лишь один из проектов, которые еще должны рассмотреть в Минздраве и скорректировать позиции. Между тем, например, в Институте Амосова, который обязали разработать тарифы еще до Нового года, сетуют на неоднократную смену требований и методик расчета.

Вместе с Институтом Амосова свои цены должны зафиксировать и другие институты – Стражеско, Шалимова и Ромоданова. По замыслу инициаторов, стоимость лечения в Киеве или на периферии должна быть одинаковой.

"Когда государство утвердит тарифы, начнет действовать такая схема: пациент приходит в больницу с направлением на операцию или на какое-то другое действие, получает чек, оплатить который должна национальная служба здоровья. Через нее деньги за конкретного пациента получит именно та больница, которую он выбрал для получения услуги", — отмечает автор сюжета.

Читайте также — Реформа медицины: разберемся в деталях

Сторонники медреформы, принятой Верховной Радой 19 октября, утверждают, что это является попыткой отойти от неформальных платежей в карман врачам и оплаты пациентами длинных списков лекарств, которые сейчас выдают перед каждой операцией в каждой украинской больнице. Однако следует учесть и то, что Национальная служба оплатит ровно столько медицинских услуг, сколько на это будет предусмотрено средств в бюджете.