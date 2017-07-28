Программа "Доступные лекарства" есть, а чудес не бывает - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Программу "Доступные лекарства" расширили. Ранее в перечень входили 157 препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом второго типа и бронхиальной астмой. Теперь список препаратов состоит из 199 препаратов.

Программа "Доступные лекарства" предусматривает, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом второго типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно или с незначительной доплатой ряд препаратов для лечения. Эту программу Министерство здравоохранения запустило с апреля текущего года.

Подробнее о расширении программы "Доступные лекарства" рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по реформе системы здравоохранения "Реанимационного пакета реформ" Александр Ябчанка.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які нові препарати з'явились в списку? Імпортні чи вітчизняні?

— Я б розповів про логіку програми і про розгортання цієї програми. Тому що самі назви препаратів, за великим рахунком, нічого не скажуть. Їх можна подивитися на сайті міністерства. А от те, що відбувається, динаміка, це було б цікаво. Бо нагадаю, що програма "Доступні ліки", це є складова система. Тобто складова частина концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я і саме згідно цієї концепції має змінитися сама логіка, як держава забезпечує фінансову доступність медичної допомоги для громадян. А от забезпечення медикаментами має відбуватися за допомогою механізму реімбурсації. Тобто громадянин від свого лікаря отримує рецепт, і з цим рецептом звертається до аптеки, яка бере участь в програмі "Доступні ліки" і отримує ці ліки. Зокрема йде мова про ліки від серцево-судинних захворювань, від бронхіальної астми, від цукрового діабету другого типу. Отримують ці ліки або безоплатно або за невеликою доплатою. План міністерства був наступний: оскільки програма "Доступні ліки" стартувала раніше, аніж стартувала реформа первинної ланки медичної допомоги, бо нагадаю, мова буде йти власне про те, що у громадян, якщо говорити про концепцію реформи фінансування, у громадян з'явиться свій сімейний лікар, який буде менеджером здоров'я громадянина. Тобто він буде відповідати за профілактику, ранню діагностику, і ось саме громадянин звертається до лікаря. Лікар виписує рецепт і тоді громадянин отримує ці ліки в аптеці. Так от ця програма за задумом міністерства стартувала раніше навіть ніж старт первинки. Вона стартувала весною цього року. І за цих вже майже півроку часу, 1,9 мільйона рецептів було виписано. Заплановано поступове розгортання програми і в рамках цього поступового розгортання і відбувається розширення цього переліку, а мова йде про те, що наступним етапом вже буде окрім розширення списку препаратів, консолідація цієї програми з програмою "IХЕЛС", тобто електронна система охорони здоров'я. По-перше, це спростить власне аудит для держави тих ліків, які видаються. Це спростить для держави прогнозування розгортання цієї програми, і в принципі, так як бачимо зараз, ви знаєте, ми за останні півроку об'їхали 23 області України, ми були в 63 містах, власне з міністерством в рамках туру "Змінити". І ми говорили зокрема і про цю програму теж. Звичайно, що є недоліки, тому що одразу ця програма не могла запрацювати в повному об'ємі по зрозумілим причинам, тому що ще не стартувала концепція реформи фінансування. Вона розпочнеться, на жаль, лише з 1 січня, тому що парламент так і не спромігся ухвалити законопроект. Тому що попередні задуми міністерства були, що концепція реформи фінансування вже запрацює з 1 липня. Не варто очікувати чудес від цієї програми. Вона може запрацювати дійсно в повному об'ємі лише тоді, коли це буде складова системної реформи.

З якими проблемами стикаються люди, які користуються цією програмою?

— Перша проблема, з якою стикнулися, це десь по регіонам, по різному, органи місцевого самоврядування справлялися з тим, аби укладати відповідні договори з аптеками. Області вибирають ті гроші, які їм дають з центрального бюджету і вони просто будуть отримувати за це грошей більше. Якщо ж якісь області з цим не справляються, то їхні гроші просто будуть переходити до сусідніх областей. Таким чином, певною мірою була створена така собі. здорова конкуренція, в тому аби запускати цю програму. Але якщо говорити про проблеми, то одною з проблем було те, що у деяких областях ця програма пробуксовувала. Друга історія, це стосовно препаратів і звички. Тому що комбіновані препарати, скажімо, не входять до програми, а їх потрібно просто підбирати двома різними препаратами. І все ж таки, якщо пацієнт до цього звик, тут ще є певний елемент психологічний, коли пацієнт звик саме до цього препарату. Це десь було зв'язано з все-таки дискомунікацією, тому що не до кінця пацієнти розуміли, як це буде працювати, не до кінця лікарі розуміли, як це буде працювати, не до кінця органи місцевого самоврядування розуміли, і саме от ці от речі призводили до пробуксовування програми. Проте ви знаєте, зараз можна сказати, що програма стартувала і стартувала успішно, але знову ж наголошую, що дійсно в повному об'ємі ця програма зможе запрацювати лише як складова комплексної реформи системи охорони здоров'я.

Як ви оцінюєте реформу?

— Я можу сказати, що не зроблено. Парламент так і не спромігся ухвалити необхідний законопроект. Щодо міністерства, ну, міністерство пішло досить незвичним шляхом для України, воно пішло так званим повним циклом вироблення публічної політики. Простими словами, міністерство поїхало в регіони безпосередньо комунікувати про цю реформу. З лікарями, з головними лікарями, з органами місцевого самоврядування, але не просто розповідати про реформу, а питати зворотнього зв'язку. Тобто вони безпосередньо на тих публічних консультаціях зустрічалися з головними лікарями, з практикуючими лікарями, з представниками організацій, з органами місцевого самоврядування, презентували їм концепцію реформи фінансування і отримували від них зворотній зв'язок у вигляді зауважень, рекомендацій, і побажань, що з цим робити. Це стосувалося і програми "Доступні ліки" теж. Якщо політика далі буде вироблятися з боку міністерства, в той самий спосіб, то є всі шанси, що і парламент ухвалить ці законопроекти, тому що хочу нагадати, що медична реформа ніколи не була в суспільному дискурсі настільки голосно, як зараз є, і власне в тому мабуть це мабуть і є наслідок тої широкої публічної дискусії стосовно медичної дискусії, яка зараз відбувається. Тому можна було б побажати міністерству просто продовжувати в тому ж дусі, а парламенту нарешті підтримати українців в питання медичної реформи.

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