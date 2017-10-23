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    От медреформы в первую очередь пострадают пенсионеры - эксперт

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (238)

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    По словам политолога Алексея Якубина, медицинская реформа - это дальнейшая декоммунизация украинского социального законодательства. Медицинские изменения - это де-факто узаконивание платной медицины даже в государственных учреждениях.
    РИА Новости Украина

    "У нас думали, что декоммунизация — это памятники поснимать и символы поменять, а в итоге видим, что у нас декоммунизация — разрушение социального контракта", — заявил политолог.

    По его словам, медицинские изменения — это де-факто узаконивание платной медицины даже в государственных учреждениях.

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    "Мы силами (и.о. министра здравоохранения — Ред.) Супрун и ее окружения отходим от универсальной системы к новой, рыночной, американской, но которая в США дает колоссальные сбои", — сообщил эксперт.

    Получается новый принцип: если у тебя нет денег — ты будешь исключен из медицинской системы, пациент превращается в клиента. При этом в первую очередь пострадают пенсионеры и сельские жители.

    Кроме этого активно идет борьба за 100 миллиардов гривен, которыми теперь планируют распределять из центра в ручном режиме, добавил политолог.

    "В целом изменения показывают, насколько власть оторвалась от мнений граждан", — заявил Якубин.

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