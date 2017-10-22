Раимов: платная медицина - верная смерть пенсионера

РИА Новости Украина

Верховная Рада приняла медицинскую реформу — во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях в медицине. "За" проголосовали 240 народных депутатов.

Проектом вводится понятие "программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения", которая определяет перечень и объем медицинских услуг и лекарственных средств, полную оплату предоставления которых пациентам государство гарантирует за счет средств госбюджета согласно тарифу.

Фактическим результатом медреформы станет закрытие больниц, сокращение врачей, ликвидация скорой помощи, исчезновение сельской медицины и непосильные цены на лечение тяжелых болезней, которые измеряются сотнями тысяч гривен.

Как отмечает политтехнолог Дмитрий Раимов, тысячи людей сказали слово "за" платную медицину, но никто не увидел цены на неё.

"За" кричат те, кто может позволить себе частную или за границей лечится. Меняется система. Деньги за пациентом. Ок. А цена на то, что было бесплатно, какая будет? Прайс. Это как прийти в дорогой ресторан и кричать "неси мне все с этой страницы", при этом с собой взяв 100 евро. Все кричат за. Но цен никто не видел", — написал Раимов на своей странице в Facebook.

Он также попросил прощения у "наших стариков": врачей лучше у вас не будет (медобразование без реформы), но денег у вас на лечение, на операцию уж совсем не будет.

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"Платная медицина, страховая медицина — все это хорошо для моего поколения. Но для стариков — это неизбежная смерть. Страна не страхует (!) всех пенсионеров. Нет. Простите нас, старики. Государство должно быть социальным, как написано в Конституции. Вы нам такую страну дали в руки. Не нам отменять этот принцип", — подытожил политтехнолог.