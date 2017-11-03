В Харькове пожарные нашли у пенсионерки полуразложившееся тело ее сына

ГСЧС

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В Харькове спасатели при тушении пожара нашли в квартире пенсионерки полуразложившееся тело ее сына, сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что возгорание произошло в пятницу днем в доме №5/2 по улице Студенческой. Прибыв на место, пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В ходе осмотра территории бойцы ГСЧС обнаружили в ванной комнате полуразложившееся тело мужчины. По данным СМИ, оно принадлежит сыну хозяйки квартиры 1940 года рождения, которая имеет проблемы с психикой. По предварительной информации, труп пролежал в ванной как минимум неделю.

В пресс-службе спасателей информацию о пожаре подтвердили. Информация о возгорании поступила в 11:49, уже в 12:22 возгорание было ликвидировано. В данный момент на месте работают правоохранители.

Напомним, 1 ноября в Одессе произошел пожар в заброшенном двухэтажном корпусе санатория "Красные зори".