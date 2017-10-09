Геноцид шагает по стране: соцсети о запуске пенсионной реформы

Тимур Громов, РИА Новости Украина УНИАН Тренды дня: хороший пенсионер - мертвый пенсионер, Донбасс как Каталония

В воскресенье, 8 октября, президент Украины Петр Порошенко утвердил долгожданную, но такую скандальную пенсионную реформу. Кроме символического повышения пенсий, украинцам стоит приготовиться к ряду кардинальных реформ. В частности, существенно вырастет минимальный страховой стаж. С нового года его увеличат с 15 до 25 лет. Кроме этого до 2028 года он будет повышаться ежегодно еще на один год.

В украинском сегменте соцсетей "пенсионные страсти" не продолжаются далеко не первый день: "Пенсионная реформа, подписанная Петром Порошенко под нажимом требований МВФ, аукнется Украине в самое ближайшее время. Некоторые политологи предрекают стране массовую эмиграцию. Другие пугают социальным взрывом"; "Это не то, что не реформа, это даже не индексация пенсии, это повышение минимальной пенсии на 4 доллара". "Если уж мы столько боролись за справедливую пенсионную реформу, будет совершенно несправедливо, если кто-то посмеет до нее не дожить", — пишут и такое в соцсетях.

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Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook