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    Геноцид шагает по стране: соцсети о запуске пенсионной реформы

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    Пенсионная реформа: суть и скрытое (125)

    (обновлено: )28620
    В Украине стартовала пенсионная реформа. Принятый Верховной Радой закон одобрил накануне президент Петр Порошенко. Какие изменения ожидают украинцев и как отреагировали на запуск самой реформы в соцсетях?
    Пенсионерка
    RIA News Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

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    УНИАН
    Тренды дня: хороший пенсионер - мертвый пенсионер, Донбасс как Каталония

    В воскресенье, 8 октября, президент Украины Петр Порошенко утвердил долгожданную, но такую скандальную пенсионную реформу. Кроме символического повышения пенсий, украинцам стоит приготовиться к ряду кардинальных реформ. В частности, существенно вырастет минимальный страховой стаж. С нового года его увеличат с 15 до 25 лет. Кроме этого до 2028 года он будет повышаться ежегодно еще на один год.

    В украинском сегменте соцсетей "пенсионные страсти" не продолжаются далеко не первый день: "Пенсионная реформа, подписанная Петром Порошенко под нажимом требований МВФ, аукнется Украине в самое ближайшее время. Некоторые политологи предрекают стране массовую эмиграцию. Другие пугают социальным взрывом"; "Это не то, что не реформа, это даже не индексация пенсии, это повышение минимальной пенсии на 4 доллара". "Если уж мы столько боролись за справедливую пенсионную реформу, будет совершенно несправедливо, если кто-то посмеет до нее не дожить", — пишут и такое в соцсетях.

    Читайте также: Пенсионная реформа. Государство разрывает соцконтракт — эксперт

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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