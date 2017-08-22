Медицинский геноцид. Дети-инвалиды остались без госпомощи

Sergei SUPINSKY / AFP

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Медицинский геноцид

Украинцев с тяжелыми и редкими заболеваниями, а также детей-инвалидов лишили бесплатных лекарств. Многие родители жалуются, что теперь врачи в больницах отказываются выписывать льготные или бесплатные рецепты на некоторые препараты, ссылаясь на какое-то загадочное постановление Кабмина.

Как оказалось, всему виной стало введение Кабмином с 1 июля Нацперечня основных лекарств, куда не попали многие важные препараты, которые раньше выдавали в аптеках по льготным и бесплатным рецептам.

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Постановление Кабмина №180 от 16 марта 2017 года приостановило бюджетные закупки и выдачу по бесплатным и льготным рецептам лекарств, которые не вошли в Нацперечень основных лекарственных препаратов.

"Бесплатно и на льготных условиях отпускаются лекарственные средства, включенные в Нацперечень основных лекарственных средств, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины….", — говорится в документе.

Конечно, все это не афишировалось. И только сейчас родители прочувствовали это на себе.

Фактически с 1 июля все закупки за госсредства остановлены – кроме тех закупок, которые нужны для Нацперечня.

При этом в перечень не вошли лекарства для больных онкологическими и онкогематологическими, орфанными и другими тяжелыми заболевания, сообщила Оксана Александрова, председатель комитета Общественного совета Минздрава по защите прав пациентов.

"Введен в действие Нацперечень, где нет лекарств для людей с детской и взрослой онкологией, пациенты после трасплантологии, нет препаратов для гемодиализа и заместительной почечной терапии, орфанных заболеваний: муковисцидоза, юниревматоидного артрита, буллезного эпидермолиза, легочной артериальной гипертензии. Это не лечение, а пытки", — цитирует ее ГолосUA.

Пострадали наиболее уязвимые слои населения, которыми занимались областные и местные департаменты здравоохранения: дети, малообеспеченные семьи, участники боевых действий, военные, получившие на войне инвалидность, инвалиды Чернобыльской катастрофы, дети с инвалидностью.

Общественники призвали Кабмин отсрочить до 1 января введение в действие Нацперечня лекарств. По их мнению, Нацперечень должен быть принят только после тщательных расчетов по всем областям, и лишь после того, как Минздрав выяснит, на какие лекарства самый большой запрос у населения.

"Постановление № 180 говорит о том, что в первую очередь в 100% объеме должны быть удовлетворены потребности в тех лекарствах, которые внесены в Нацперечень основных лекарственных средств. Это более 300 позиций. Никто никогда не считал 100% запрос на эти лекарства. Поэтому ни одна область не знает, какое финансирование необходимо на удовлетворение этой потребности. У нас в стране нет базы для такого подсчета", – заявила Оксана Александрова.

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Это привело к остановке работы региональных Департаментов здравоохранения. Как следствие, большое количество пациентов на сегодня остается без лечения.

Так, в Николаеве жалуются, что около 2000 детей с инвалидностью остались без лекарств.

"Если государство хотело предотвратить коррупционные составляющие, как, например, завышенные цены, оно должно было выявить препараты по завышенным ценам и предложить свои. Нужно было провести анализ, понять, каких пациентов следует лечить. Минздрав этого не сделал. Например, в Николаеве 1846 детей с инвалидностью, из них 700 человек имеют неврологические болезни. Мы писали исплоняющей обязанности министра здравоохранения Супрун, о том, что нет массы нужных лекарств. Было в перечне 850 препаратов, осталось 350. Специалисты говорят, что больше нечем лечить таких больных", — возмутился Алексей Довгих, отец двоих детей-инвалидов, председатель областного движения поддержки лиц с инвалидностью "Сильные вместе".

По его словам, его дочь София больна эпилепсией, а у дочери Виктории – детский церебральный паралич.

При этом жители города не успели отреагировать на эту инициативу Кабмина и Минздрава до 1 июля, когда документ вступил в силу, и теперь просят о помощи.

"Мы в Николаеве заняты реабилитацией своих детей. У нас нет времени отслеживать какие-то инициативы МОЗ на сайте. Бесплатные препараты раньше не получали по разным причинам около 45% таких детей. Им постоянно говорили: вы опоздали, нет денег, нет денег… а с июля они вообще остались без лекарств", — подчеркнул Довгих.

Взрыв возмущения

Инициатива Кабмина вызвала взрыв негодования у многих украинцев.

Некоторые пишут, что в Нацперечне нет ни одного препарата для диализников, для лечения урологичных заболеваний, а также отсутствуют многие важные препараты для сердечников и больных эпилепсией. Об этом они делятся возмущением под постановлением Кабмина, опубликованном на сайте еженедельника "Аптека".

"Моему ребенку 1год 2 месяца, у нас пересажена печень. Вот как жить без иммуносупрессии (адваграф)? у меня никак не наберется 28000 грн в месяц. боролись за жизнь ребенка, а теперь умирать?", — пишет пользователь Наталья.

По материалам из открытых источников интернет