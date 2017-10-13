Русский боком. Страсбургская порка президента

Роман Степняк

В среду 11 октября президент Украины Петр Порошенко выступил на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Одним из главных вопросов, на который предстояло ему ответить, касался недавно подписанного им закона "Об образовании". Глава государства сделал шаг навстречу соседним странам, которые крайне негативно оценили норму закона об ограничении языковых прав национальных меньшинств в процессе школьного образования. По его словам, решение Украины направить в Венецианскую комиссию соответствующую норму закона для проведения экспертизы позволят снять все противоречивые трактовки этого закона, который "фактически имеет целью обеспечить достойное место для всех национальных меньшинств в едином Украинском обществе".

"Будапешт поддерживает сепаратизм?"

Однако эти слова прозвучали с некоторым опозданием и крайне неубедительно. Накануне разгорелся серьезный дипломатический скандал на уровне министров иностранных дел Венгрии и Украины. Глава дипломатического ведомства Венгрии Петер Сийярто посетил Закарпатскую область, где провел встречу с представителями венгерской диаспоры, церковными иерархами и руководством региона. При этом он отказался от предложения украинского коллеги Павла Климкина совместно обсудить в Ужгороде скандальный украинский закон об образовании, из-за которого ухудшились двусторонние отношения между Будапештом и Киевом.

Примечательно, что венгерский министр отказался встречаться с коллегой, уже находясь на территории Украины. "Он опоздал. Закарпатских венгров следовало спрашивать их мнение до принятия закона", — передает ответ Сийярто на предложение Климкина ведущее венгерское издание Magyar Nemzet.

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Дальше – больше. МИД Венгрии сообщил украинскому посольству об акции, запланированной на 13 октября в Будапеште под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". Министерство иностранных дел Украины отреагировало незамедлительно и направило ноту протеста в столицу Венгрии. Павел Климкин выразил свое возмущение в Twitter: "Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины".

Очарованы американским комплиментом

Раньше с серьезным демаршем выступили румыны. Президент этой страны Клаус Йоханнис внезапно заявил об отмене запланированной на октябрь поездки на Украину, как раз из-за притеснения румынского меньшинства. По его словам, об отмене визита он сообщил не только по дипломатическим каналам, но и лично президенту Порошенко, встреченному им в Нью-Йорке. Разную степень озабоченности насильственной украинизацией высказали президент Молдавии Игорь Додон, внешнеполитические ведомства Болгарии и Польши.

В создавшейся ситуации дипломатическое ведомство Украины, да и сам глава государства, повели себя, словно слон в посудной лавке. Можно предположить, что на Банковой и Десятинной находились под очарованием поздравления американского посольства в Twitter: "Поздравляем Украину с продвижением образовательной реформы, ведь вклад в развитие молодежи — залог будущего".

Иметь иное мнение официальный Киев позволить себе не мог. Президент Петр Порошенко заявил, что этот закон "дает ключ будущему Украины" и тут же заявил, что Украина не будет реагировать на заявления российских политиков, в частности, Государственной думы, касающиеся языковых норм в принятом законе "Об образовании". "Конечно же, мы не должны и не будем обращать внимание на эти истерические заявления Государственной думы Российской Федерации, которую давно прозвали тюрьмой народа, из которой мы вырвались и – я подчеркиваю — в которую никогда не вернемся", — сказал Порошенко на встрече с работниками образовательной сферы.

На языке гибридной войны

Новшества закона, касающиеся школьного образования на языках национальных меньшинств, были задуманы, прежде всего, в качестве инструмента по вытеснению русского языка, на котором разговаривает по последним подсчетам социологов около 40 процентов населения страны.

Борьба с русским языком стала одной из форм гибридной войны, где на первый взгляд удалось добиться значительных успехов. Но если присмотреться пристальнее, то такая кампанейщина не принесла ничего хорошего. Отказываясь от русского, значительная часть вчерашних его носителей так и не научились разговаривать на украинском языке. Прислушайтесь к языку, господствующему на отечественных телеканалах и радиоэфирах, и вы придете к непременному выводу, что добрая половина ораторов изучала украинский по методике приснопамятного Николая Азарова.

Надо понимать, что на таком суржике чиновники не только пытаются продемонстрировать свой патриотизм, но и думают, и принимают важные для государства решения. В итоге эти решения получаются такими, какими получаются, а одним из примеров таких гибридных чиновничьих изысканий стал обсуждаемый "Закон об образовании".

Языковые нормы этого документа, задуманные как антироссийские, оказались неприемлемыми в цивилизованном мире, прежде всего в той Европе, ради которой поломано столько копий и принесено столько жертв.