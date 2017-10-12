Речь Порошенко в ПАСЕ не в состоянии уже что-либо исправить - Разумков

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Президент Петр Порошенко выступил на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Во время выступления Порошенко заявил, что за последние три года поведение России в отношении Украины не изменилась. Поэтому президент подчеркнул, что рассчитывает на поддержку Украины со стороны ПАСЕ, поскольку приходится совместными усилиями продолжать поиск ответа на российскую агрессию. А вопрос освобождения заложников и политзаключенных не продвигается, их количество растет.

Также Петр Порошенко посвятил значительную часть своей речи в ПАСЕ языковым нормам закона "Об образовании". Президент подчеркнул, что закон об образовании не запрещает изучать языки нацменьшинств. Он отметил, что усиление государственного языка на дошкольном уровне и на этапе начального образования позволит обеспечить равные возможности учеников на высшее образование и карьеру.

Насколько была убедительной речь Петра Порошенко в Страсбурге, в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Как бы вы охарактеризовали выступление Петра Порошенко в ПАСЕ?

— В целом именно само выступление как спитч президента было достаточно хорошо подготовлено. Были подобраны определенные технологические вещи, когда он использовал фактически несколько языков для попытки убедить евродепутатов в том, что этот закон не является дискриминационным и наоборот, направлен на усиление, с одной стороны, украинского языка, с другой стороны, для создания единых правил и норм существования для всех граждан Украины. Но проблема даже заключается не в том, что говорил президент или как он говорил. Проблема в том, что на сегодняшний момент мы создали для себя проблему, извините за тавтологию, с которой пытаемся успешно бороться, и пока у нас не очень получается. Само выступление президента, несмотря на то, что, я повторюсь, оно было достаточно убедительным и хорошо подготовленным, но повлиять на расстановку сил и на восприятие этого закона у ряда государств, которые представлены в ПАСЕ, я думаю, что у президента не получилось.

Выступая в Страсбурге, Порошенко отметил, что Россия игнорирует взятые на себя обязательства по минским договоренностям. При этом глава украинского государства выразил надежду, что Российская Федерация начнет выполнять минские договоренности и эти шаги дадут возможность продвинуться и в вопросе развертывания миротворческой операции ООН в Донбассе. Как понимать это противоречивое заявление?

— На самом деле это достаточно адекватная позиция, которую озвучил президент, потому что мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, по состоянию на сегодня РФ не выполняет и прямо не выполняет те обязательства, которые она на себя взяла и косвенно, потому что мировое сообщество прекрасно понимает, кто может реально повлиять на действия боевиков, так называемых ДНР, ЛНР. С другой стороны, все те последние события, которые мы с вами наблюдаем на международной арене, в том числе, и вторая встреча Суркова и Волкера, достаточно оптимистичные заявления, которые после них звучат, они не являются полным отображением того, что там происходило, но, тем не менее, негативных заявлений со стороны ни РФ, ни со стороны США, слава богу, не слышим. Это вселяет определенный очень робкий оптимизм в то, что, возможно, действительно, в не таком далеком будущем ситуация на востоке нашего государства будет меняться в лучшую сторону, и все участники этого процесса будут действительно, не на словах, а фактически предпринимать те или иные действия, которые повлияют на ситуацию на Востоке.

Президент констатировал, что Украина выполнила обязательства на 95%.

— Я не совсем понял это изречение президента, потому что минские договоренности — это очень широкие документы, а там не прописано очень много мелких шажков, которые нужно пройти государству для того, чтобы решить все эти проблемы, но, тем не менее, такими мазками там написано очень четко и очень понятно. Кроме того, что у нас есть определенное затишье на линии разграничения, и кроме того, что у нас есть достаточно регулярный обмен пленниками и заложниками, говорить о том, что выполнены остальные пункты минских договоренностей, к сожалению, не приходится. Поэтому что имелось в виду под 95% выполненных аспектов минских соглашений, я не знаю, потому что у нас нет отвода тяжелого вооружения, у нас нет проведения политической части на временно оккупированной территории, у нас нет контроля над границами, на которые, к сожалению, на сегодняшний момент украинская сторона и повлиять не может, потому что это остается в неформальном ведении РФ. Поэтому нам бы все хотелось бы, наверное, чтобы минские договоренности были выполнены на 95%, а лучше на 100%, но, я думаю, что до этого еще очень далеко.

Какой может быть поддержка и насколько ощутимой для разрешения конфликта на Донбассе, если в ПАСЕ немало сторонников России?

— Позиция ПАСЕ в целом совпадает с позицией ЕС, и мы видим большую часть делегаций в поддержку и понимания, что, действительно, происходит на востоке Украины, где вещи называются своими именами, но объективности ради, есть государства, которые сориентированы на РФ и прямо или косвенно будут поддерживать ту линию поведения, которая им будет предложена со стороны России, в том числе, и вопросы по языковой статье в той или иной степени связаны с позицией РФ. И самое интересное — это то, что сама РФ после подписания даже закона об образовании или во время голосования, глобально не акцентировала внимание на седьмой статье этого закона, так называемой языковой, но, тем не менее, заявление было о том, что они тоже не воспринимают эту статью, а дальше начали работать ближние страны Европы, которые являются сегодня основными движущими механизмами того, что мы с вами наблюдаем вокруг так называемой языковой статьи.

Также в Страсбурге президент заявил, что в украинском парламенте есть большинство для создания антикоррупционного суда. Почему он это вопрос вообще вносил в свою речь? Это не выглядит как заигрывание с международными партнерами?

— Действительно, я думаю, что это достаточно правильная формулировка, попытка расставить все точки над «і» и где-то подыграть немножко нашим европейским партнерам, особенно если мы посмотрим на риторику президента, она, в принципе, меняется, потому что раньше шла речь об антикоррупционных палатах, сегодня же снова вернулись к теме антикоррупционного суда. У президента и его окружения уже не первый раз мы видим такие колебания по поводу того, как это должно выглядеть. Уверенность в том, что есть такие голоса в стенах ВР, я думаю, что в определенной степени имеет место быть, потому что Администрация показала, что умеет консолидировать вокруг себя теми или иными методами депутатский корпус, который поддерживает законы, которые необходимы и Банковой, и необходимы нашим зарубежным партнёрам. Вопрос антикоррупционного суда, в первую очередь, является таковым, на котором настаивают наши международные партнеры и, поскольку это может негативно отразиться на принятии решения о финансовой помощи, я думаю, что его будут голосовать и, так или иначе, найдут голоса в поддержку этого закона. Другой вопрос, что это будет происходить не голосами коалиции, вернее, не только голосами коалиции, потому что на сегодняшний момент своего ресурса для голосования у коалиции не хватает.

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Напомним, ранее первый замглавы комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский подчеркнул, что закон об образовании четко формирует взгляд, что Украина — государство, хотя некоторые псевдодрузья Украины рассматривают ее не как государство, а как территорию.