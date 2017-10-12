Украина о резолюции ПАСЕ по закону об образовании. Не несет правовых последствий

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по украинскому закону об образовании не несет для Киева правовых последствий, она лишь содержит рекомендацию учесть выводы Венецианской комиссии по этому документу, заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады Владимир Арьев.

ПАСЕ в четверг приняла большинством голосов резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между государственным языком и языками национальных меньшинств.

"Резолюция — исключительно политический момент, она не требует от Украины делать какие-то конкретные законодательные шаги. Единственное, там содержится рекомендация Украине имплементировать результаты экспертизы Венецианской комиссии… В принципе, с правовой точки зрения для Украины после доклада абсолютно ничего не изменилось", — сказал Арьев в Страсбурге в комментарии журналистам, который транслировал телеканал "112 Украина".

Он добавил, что Киев учтет выводы Венецианской комиссии. "Ждем выводов Венецианской комиссии, как пообещал вчера президент… мы выполним обещание и будем имплементировать решение, тем более, что образовательная реформа касательно нацменьшинств вступает в силу через три года", — сказал Арьев.

По словам депутата, министр образования Украины Лилия Гриневич на полях Ассамблеи провела ряд встреч, на которых разъяснила особенности закона. "Вчера тут была министр образования Лилия Гриневич, она встречалась с поляками — очень хороший был разговор. Она встречалась с венграми — разговор был так себе. Она не встречалась с румынами, потому что румыны почему-то решили не встречаться с министром. Этот момент еще раз подчеркивает политическую составляющую этого доклада, попытку надавить на Украину", — добавил он.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.