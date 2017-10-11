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11.10.201718:41
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    Аналитика и комментарии

    Порошенко провоцирует международный скандал: соцсети о "языковом" законе

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    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (188)

    (обновлено: )62
    Скандальный украинский закон "Об образовании" продолжает обрастать международными нюансами: сегодня в ПАСЕ его защитил сам президент Петр Порошенко… И пока Венецианская комиссия проводит экспертизу закона, в соцсетях продолжаются его бурные обсуждения.
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    REUTERS Christian Hartmann

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украинизация школьного обучения в Украине до сих пор остается топовой новостью. В среду, 11 октября, новый всплеск интереса к скандальной реформе добавила речь президента Украины Петра Порошенко в ПАСЕ. По его словам Украина гарантирует право обучения на родном языке, но при этом изучение государственного языка является обязательным. К тому же гарант полагает, что напряженность украинских соседей по новому закону об образовании является политизированной, поэтому Украина передала его в Венецианскую комиссию на экспертизу.

    Стоит напомнить, что Венгрия резко раскритиковала новый языковый закон, который якобы нарушает права венгерского нацменьшинства в Украине. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт будет и дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского союза против Украины. В украинском сегменте соцсетей вопрос украинизации школ и последствия этого процесса до сих пор остается одной из топовых тем.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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