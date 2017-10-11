Порошенко провоцирует международный скандал: соцсети о "языковом" законе

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинизация школьного обучения в Украине до сих пор остается топовой новостью. В среду, 11 октября, новый всплеск интереса к скандальной реформе добавила речь президента Украины Петра Порошенко в ПАСЕ. По его словам Украина гарантирует право обучения на родном языке, но при этом изучение государственного языка является обязательным. К тому же гарант полагает, что напряженность украинских соседей по новому закону об образовании является политизированной, поэтому Украина передала его в Венецианскую комиссию на экспертизу.

Стоит напомнить, что Венгрия резко раскритиковала новый языковый закон, который якобы нарушает права венгерского нацменьшинства в Украине. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт будет и дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского союза против Украины. В украинском сегменте соцсетей вопрос украинизации школ и последствия этого процесса до сих пор остается одной из топовых тем.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook