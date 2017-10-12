В Киеве раскритиковали резолюцию ПАСЕ по закону об образовании

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Резолюция ПАСЕ по украинскому закону об образовании не учла аргументы Киева, заявила начальник управления международного сотрудничества министерства образования и науки Украины Анна Новосад.

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"Позиция Минобразования следующая: обеспокоенность ПАСЕ может вызвать нашу обеспокоенность в ответ, потому что Совет Европы показал, что они в этом вопросе не способны на сбалансированную позицию, которая бы учитывала аргументы украинской стороны… Тот текст резолюции, который принят, он отражает лишь позицию Венгрии и Румынии. Аргументы украинской стороны во внимание приняты не были", – заявила Новосад в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, представленный докладчиком вариант резолюции ПАСЕ отличался от того, который рассматривался на заседании комитета. "По состоянию на вчера нашему вниманию был представлен совершенно другой драфт (проект) резолюции, которую поставил докладчик-эстонец Андрес Херкель. Но сегодня проголосовали совершенно другой текст доклада, который выбросил все те вещи, которые касались имплементации закона", – сказала Новосад.

Она также подчеркнула, что Украина рассчитывает получить независимое экспертное заключение Венецианской комиссии относительно закона до конца 2017 года или в начале следующего года.

ПАСЕ в четверг приняла большинством голосов резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между государственным языком и языками национальных меньшинств. Резолюция рекомендует Киеву учесть выводы Венецианской комиссии по закону.