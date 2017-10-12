У болгарского меньшинства нет претензий к закону Украины об образовании

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Представители болгарского меньшинства в Украине поддержали новый закон "Об образовании", сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

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"Школы с обучением на болгарском уже давно работают по правилам, которые прописаны сейчас. Мы понимаем, что дети должны учить государственный язык", – заявил болгарский посол Красимир Минчев по итогам круглого стола в посольстве Болгарии в Киеве.

По данным Минобразования, представители болгарского меньшинства Одесской, Запорожской, Кировоградской и Николаевской областей признали, что заложенный в закон подход, согласно которому в начальных классах дети учатся на родном языке, а в базовой и старшей школе – на государственном, "является наиболее продуктивным для изучения обоих языков".

При этом они напомнили о проблеме подготовки учителей и учебников для изучения болгарского языка. Заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей заверил, что ведомство решает этот вопрос.

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Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине. С критикой украинского закона также выступила и Румыния.