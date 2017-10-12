Климкин едет в Будапешт защищать закон об образовании

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг, 12 октября, отправится с визитом в Будапешт, в ходе которого планирует обсудить с венгерскими властями новый закон об образовании.

Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что якобы приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в Украине.

В ходе визита в Венгрию Климкин рассчитывает донести украинскую позицию по принятому закону и обсудить опасения, которые он вызывает у венгерской стороны, при этом он рассчитывает на конструктивный диалог с венгерской стороной.

"Что касается Венгрии, то там кое-кто не хочет слушать и сознательно раскручивает эту политическую истерию… Буду завтра разговаривать в Венгрии и говорить: либо мы работаем с какой-то абстрактной мифологией и говорим, что не будет школ, где изучается венгерский, а это является мифом, что будут увольняться какие-то учителя… либо у нас есть диалог, и я очень надеюсь, что это будет завтра", — заявил Климкин журналистам накануне в Страсбурге.

Ранее Климкин, комментируя слова Сийярто, заявил, что он "очень удивлен заявлениями главы МИД Венгрии относительно пересмотра Соглашения об ассоциации". При этом он отметил, что считает возможным пересмотр соглашения "лишь в контексте обеспечения четкой европейской перспективы Украины".

Другие подробности визита Климкина, в частности, данных о том, с какими чиновниками он встретится, пока не известны.

Накануне образовательный закон перед членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) защищал президент Украины Петр Порошенко, выступив на заседании органа в Страсбурге.

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В ходе своего выступления в ПАСЕ глава государства заявил, что Киев будет гарантировать языковые права в соответствии с международными стандартами и реализует рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы по закону об образовании. Ожидается, что в четверг в ПАСЕ пройдет голосование по подготовленному докладу об украинском образовательном законе.

Ране сообщалось, что мнение Венецианской комиссии по закону об образовании на Украине будет обнародовано на сессии комиссии 8-9 декабря.