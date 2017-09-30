Языковые распри и школьные войны. Кому мешает русский язык

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Власти не устают изобретать новые объяснения в необходимости скандального закона об образовании в Украине, вокруг которого в обществе и на международной арене закипели языковые распри.

Статью закона, по которой дети представителей нацменьшинств будут учиться в старших классах исключительно на украинском языке, в двуязычном обществе восприняли крайне болезненно. В Европе же отреагировали куда жестче: Венгрия назвала закон "позором" и объявила Киеву бойкот в международных организациях.

Соблюдать или игнорировать?

Международный скандал с новым законом дипломатическим путем разрешить не удалось. Помимо резкой реакции ряда европейских стран в Совете Европы высказали разочарование тем, что закон об образовании принят без консультаций со Страсбургом.

Киев решил отправить языковые нормы закона на экспертизу в Венецианскую комиссию. Министр образования Лилия Гриневич заявила, что ожидает выводы по скандальной "языковой статье" через 1-2 месяца, и не простые, а положительные.

"До конца осени у нас уже будет вывод Венецианской комиссии, и будем четко понимать, как мы движемся дальше", — сказала Гриневич.

В контексте волны возмущения со стороны европейских государств президент Украины Петр Порошенко объявил, что Киев может учесть замечания европейских партнеров и выводы комиссии Совета Европы при принятии в новой редакции закона о среднем образовании.

"Я хочу отметить, что результаты экспертизы и этой дискуссии, результаты переговоров с нашими европейскими партнерами могут быть учтены и в новой редакции закона о среднем образовании. Я уверен, что образование — это ключ к европейскому будущему Украины", — сказал Порошенко.

Пока неизвестно, как Украина отреагирует на выводы Венецианской комиссии, но истории уже известны прецеденты с игнорированием в Киеве результатов различных экспертиз. Например, с законом о декоммунизации. В ВК заявили, что он не соответствует международным стандартам: Украина имеет право запрещать определенную символику и пропаганду тоталитарных режимов, однако в нынешнем виде может препятствовать свободе слова.

Кроме того, требовалось пересмотреть в законе криминальную ответственность за его нарушение. Все это Украина оставила без внимания.

Такая же участь постигла и люстрацию. Венецианская комиссия рекомендовала разграничить люстрацию и борьбу с коррупцией, для люстрации судей написать новый закон и не проверять кандидатов в депутаты и президенты. В Киеве это во внимание так и не приняли.

К слову, Венецианская комиссия является консультативным органом по конституционному праву при ЕС, ее выводы носят сугубо рекомендательный характер и не обязательны к исполнению.

Отрезать русский

По данным Министерства образования, сегодня в Украине действует 734 школы с преподаванием на языках нацменьшинств. Больше всего таких школ – 581 – с русским языком преподавания. В более 70 школах дети учатся по-румынски и по-венгерски.

Однако, как оказалось, трудности с украинским языком есть далеко не во всех таких школах и даже не в большей части. Гриневич признала, что проблемы с изучением государственного языка есть только в школах с румынским языком обучения и только в венгерской общине.

"53% детей-выпускников именно школ с румынским языком обучения, по украинскому языку и литературе сдали внешнее независимое оценивание не пройдя порог, то есть от 1 до 3", – заявила Гриневич, добавив, что такие же плохие результаты показали только в венгерской общине.

По ее словам, дети смогут хорошо выучить украинский язык не просто изучая его как отдельный предмет, но и изучая другие предметы на украинском, а изучение языка нацменьшинств не должно наносить вред изучению государственного языка или преподаванию на нем.

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"Мы сегодня, имея данные внешнего независимого оценивания, которых у нас не было, имея исторический этап нашего государства, где мы сегодня должны в центре Европы защищать наш суверенитет и независимость…понимаем, что эта норма всех международных документов нарушается, потому что мы имеем нанесение вреда изучению и применению государственного языка", – объявила министр.

Ранее она пообещала, что власти не будут закрывать школы с обучением на языках нацменьшинств, однако, по ее же данным, в стране количество русскоязычных школ резко уменьшилось до 9% от общего количества и продолжает уменьшаться.

В свете признаний Гриневич странными стали призывы президента к учителям говорить с детьми на украинском не только на уроках.

"На переменах (говорить на украинском языке – Ред.), в воспитательном процессе. Чтобы дети видели, что это не сухая норма закона, а живой способ ежедневного общения", – сказал Порошенко.

Однако президент не уточнил, на каком же тогда языке общаются на переменах учителя с детьми, если он требует украинского.

Глава МИД Павел Климкин вообще назвал владение украинским языком в двуязычном обществе "вопросом национальной безопасности", а сам украинский надо защищать, хотя и не уточнил от кого.

"Мы должны защищать украинский на 100%. Та ситуация, когда есть люди, которые вообще не владеют украинским языком, это вопрос, в конце концов, нашего единства и национальной безопасности. Я это понимаю так и буду далее продвигать", – заявил министр.

Напомним, закон об образовании был принят Верховной Радой 5 сентября, глава государства подписал и документ вступил в силу 28 сентября. Норма закона об обучении детей представителей национальных меньшинств привела к дипскандалу.

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В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Президент Румынии Клаус Йоханнис из-за принятого закона отменил запланированный на октябрь визит в Украину. Госдума РФ в ответ на закон также приняла заявление о "недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках".

Российские депутаты считают, что подписанный президентом Петром Порошенко закон "Об образовании" станет "актом этноцида русского народа" в Украине.