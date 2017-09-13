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    Призрак нового Майдана бродит по Украине

    Тема:

    Горячая осень 2017: новый политсезон (53)

    (обновлено: )89371
    В политике никогда нельзя предсказать что-либо наверняка, а в украинской – тем более. Кто знает, может, возвращение Саакашвили и активность Тимошенко спровоцируют новый виток "настроений улицы".
    Флаг Украины. Архивное фото
    УНИАН

    Денис Гаевский, обозреватель 

    Новый политический сезон стартовал с места в карьер, подтвердив тем самым наличие серьезного конфликтогенного потенциала. Социальное недовольство растет, потому с первых же чисел сентября в центре Киева практически ежедневно собираются митингующие: владельцы автомобилей на еврономерах под Радой, вкладчики "лопнувших" банков под НБУ, работники "Укрнафты", переселенцы, охотники и рыболовы под Кабмином.

    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Саакашвили: санкции и новые политические "гастроли" по Украине

    Активизировалось также движение "Femen", принимавшее непосредственное участие в дискредитации Украинского государства накануне Евромайдана.

    Возвращение в украинское политическое пространство Михаила Саакашвили может стать еще одним поводом для организации акций протестов, направленных против власть предержащих. Фактически "прорыв Саакашвили" привел к консолидации оппозиционного крыла майданного лагеря. Анализируя события первой декады сентября, ряд экспертов поспешили заявить, что вышеуказанные "фрагментированные движения могут положить начало массовому протестному движению" (цитата В. Карасева).

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    Как говорится, все не так однозначно. В части отстаивания социальных прав граждан Украине еще очень далеко до Европы, где профсоюзы могут мобилизировать сотни тысяч людей в случае сокращения властями социального пакета. Говоря о протестном движении под социальными лозунгами, в Украине нередко получается так, что выторговав личные бонусы от власти, организаторы протестных акций предпочитают сворачивать активность, не достигнув целей, декларируемых большинством рядовых участников. Достаточно вспомнить прошлогодние антитарифные митинги – "не выстрелили" они во многом потому, что верхушка профсоюзного движения и прочие организаторы были просто-напросто перекуплены.

    Кроме того, в Украине для того чтобы акции протеста имели успех, они ни в коем случае не должны быть предметными, а обязаны быть "за все хорошее, против всего плохого" – только так можно вовлечь как можно большее количество людей, что наблюдалось в ходе событий 2004/2005 и 2013/2014 годов.

    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    У Саакашвили есть четкий план. Начнется ли третий Майдан со Львова?

    Вместе с тем в украинских реалиях уличная активность преимущественно является проявлением конфронтации на вершине политического Олимпа: достаточно вспомнить, что Евромайдан начинался как противостояние Левочкин vs Клюев (о чем до сих пор не в курсе "патриотическая общественность"). 

    Пускай сегодня раскол элит виден невооруженным глазом, но есть несколько серьезных причин, почему оппозиционные силы не организовывали антиправительственные акции протестов. 

    Во-первых, в обществе наблюдается серьезное недоверие ко всему политическому классу – антирейтинги большинства оппозиционеров вполне сравнимы с антирейтингом Петра Порошенко. Разочарование, апатия, фрустрация – ключевые настроения общества, фиксируемые социологией. В подобных условиях обыватели все больше задумываются об эмиграции, а не об участии в акциях прямого политического и социального действия. 

    Во-вторых, оппозиция сталкивается с острой ресурсной недостаточностью – финансовой, медийной, кадровой, силовой. Проводимая "деолигархизация" только усугубляет данную проблему.

    В-третьих, для части элит, даже настроенных оппозиционно к президенту и его команде, Петр Алексеевич символизирует остатки пускай и мнимой, но стабильности. Если при действующей конфигурации власти активы и политическое влияние тают, то при иной конфигурации и вовсе можно лишиться всего.

    В-четвертых, непонятной остается позиция Запада (который в глазах украинских "верхов" рассматривается как ключевой фактор легитимации собственной власти в Украине) относительно происходящего в Украине и сложившейся системы власти. С одной стороны, киевские власти утрачивают западную поддержку, с другой – никто из майданной оппозиции не может похвастаться существенной поддержкой влиятельных западных кругов. Забегая наперед, отметим, что таковую может получить в ходе выборов в 2019 году Святослав Вакарчук, поставивший на паузу музыкальную карьеру. Для лидера "Океана Эльзы" нет никакого смысла блокироваться с Тимошенко, Саакашвили, Гриценко и прочими, обладающими изрядным уровнем политической токсичности.

    Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко 10 сентября 2017
    JANEK SKARZYNSKI / AFP
    Тимошенко и Саакашвили обречены работать вместе - Охотин

    Кроме того, власть придержащие не сидят сложа руки, а предпринимают шаги по фрагментацию оппозиционных сил, усилению социальной апатии и стерилизации медийного поля. Учитывая бэкграунд действующей власти, нетрудно предугадать дальнейшую судьбу большинства ее представителей в случае утраты кресел на Печерских холмах.

    Словом, если попытаться сделать прогноз, то вероятность массовых протестов, по итогам которых произойдет формирование нового политического баланса в пользу оппонентов президентской команды в течение осени-зимы, достаточно низка. Впрочем, в политике никогда нельзя предсказать что-либо наверняка, а в украинской – тем более. Кто знает, может возвращение Саакашвили и станет пресловутым "черным лебедем"?!

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