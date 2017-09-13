Призрак нового Майдана бродит по Украине

Денис Гаевский, обозреватель

Новый политический сезон стартовал с места в карьер, подтвердив тем самым наличие серьезного конфликтогенного потенциала. Социальное недовольство растет, потому с первых же чисел сентября в центре Киева практически ежедневно собираются митингующие: владельцы автомобилей на еврономерах под Радой, вкладчики "лопнувших" банков под НБУ, работники "Укрнафты", переселенцы, охотники и рыболовы под Кабмином.

Активизировалось также движение "Femen", принимавшее непосредственное участие в дискредитации Украинского государства накануне Евромайдана.

Возвращение в украинское политическое пространство Михаила Саакашвили может стать еще одним поводом для организации акций протестов, направленных против власть предержащих. Фактически "прорыв Саакашвили" привел к консолидации оппозиционного крыла майданного лагеря. Анализируя события первой декады сентября, ряд экспертов поспешили заявить, что вышеуказанные "фрагментированные движения могут положить начало массовому протестному движению" (цитата В. Карасева).

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Как говорится, все не так однозначно. В части отстаивания социальных прав граждан Украине еще очень далеко до Европы, где профсоюзы могут мобилизировать сотни тысяч людей в случае сокращения властями социального пакета. Говоря о протестном движении под социальными лозунгами, в Украине нередко получается так, что выторговав личные бонусы от власти, организаторы протестных акций предпочитают сворачивать активность, не достигнув целей, декларируемых большинством рядовых участников. Достаточно вспомнить прошлогодние антитарифные митинги – "не выстрелили" они во многом потому, что верхушка профсоюзного движения и прочие организаторы были просто-напросто перекуплены.

Кроме того, в Украине для того чтобы акции протеста имели успех, они ни в коем случае не должны быть предметными, а обязаны быть "за все хорошее, против всего плохого" – только так можно вовлечь как можно большее количество людей, что наблюдалось в ходе событий 2004/2005 и 2013/2014 годов.

Вместе с тем в украинских реалиях уличная активность преимущественно является проявлением конфронтации на вершине политического Олимпа: достаточно вспомнить, что Евромайдан начинался как противостояние Левочкин vs Клюев (о чем до сих пор не в курсе "патриотическая общественность").

Пускай сегодня раскол элит виден невооруженным глазом, но есть несколько серьезных причин, почему оппозиционные силы не организовывали антиправительственные акции протестов.

Во-первых, в обществе наблюдается серьезное недоверие ко всему политическому классу – антирейтинги большинства оппозиционеров вполне сравнимы с антирейтингом Петра Порошенко. Разочарование, апатия, фрустрация – ключевые настроения общества, фиксируемые социологией. В подобных условиях обыватели все больше задумываются об эмиграции, а не об участии в акциях прямого политического и социального действия.

Во-вторых, оппозиция сталкивается с острой ресурсной недостаточностью – финансовой, медийной, кадровой, силовой. Проводимая "деолигархизация" только усугубляет данную проблему.

В-третьих, для части элит, даже настроенных оппозиционно к президенту и его команде, Петр Алексеевич символизирует остатки пускай и мнимой, но стабильности. Если при действующей конфигурации власти активы и политическое влияние тают, то при иной конфигурации и вовсе можно лишиться всего.

В-четвертых, непонятной остается позиция Запада (который в глазах украинских "верхов" рассматривается как ключевой фактор легитимации собственной власти в Украине) относительно происходящего в Украине и сложившейся системы власти. С одной стороны, киевские власти утрачивают западную поддержку, с другой – никто из майданной оппозиции не может похвастаться существенной поддержкой влиятельных западных кругов. Забегая наперед, отметим, что таковую может получить в ходе выборов в 2019 году Святослав Вакарчук, поставивший на паузу музыкальную карьеру. Для лидера "Океана Эльзы" нет никакого смысла блокироваться с Тимошенко, Саакашвили, Гриценко и прочими, обладающими изрядным уровнем политической токсичности.

Кроме того, власть придержащие не сидят сложа руки, а предпринимают шаги по фрагментацию оппозиционных сил, усилению социальной апатии и стерилизации медийного поля. Учитывая бэкграунд действующей власти, нетрудно предугадать дальнейшую судьбу большинства ее представителей в случае утраты кресел на Печерских холмах.

Словом, если попытаться сделать прогноз, то вероятность массовых протестов, по итогам которых произойдет формирование нового политического баланса в пользу оппонентов президентской команды в течение осени-зимы, достаточно низка. Впрочем, в политике никогда нельзя предсказать что-либо наверняка, а в украинской – тем более. Кто знает, может возвращение Саакашвили и станет пресловутым "черным лебедем"?!