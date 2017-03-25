Гибель империй. Украина прощается с эпохой олигархов

Денис Гаевский, обозреватель

Майдан и последовавшие за ним события серьезнейшим образом обесценили активы украинских олигархов. Сам же термин "олигархи" постепенно нужно забывать – те, кого так принято называть в Украине, перешли в категорию "просто" крупной буржуазии, не оказывающей и близко прежнего влияния на политические и экономические процессы в стране.

Параллельно с падением политического влияния резко понизилась капитализация активов крупнейших предпринимателей Украины. Вот, к примеру, активы группы "SCM" бывшего "хозяина Донбасса" Рината Ахметова, согласно оценок журнала "Forbes", в 2011-2012 оценивались в $16 млрд, а в 2017 – уже в $4,6 млрд. Впрочем, данные "Forbes" вызывают определенное недоверие, поскольку в 2016 ахметовские активы оценивались в $2,3 млрд. Едва ли за счет формулы "Роттердам+" Ахметов смог удвоить состояние за год. Ну а в результате блокады Донбасса и национализации предприятий в ОРДЛО по бизнесу Рината Леонидовича нанесен серьезный удар, что отобразится в будущих рейтингах.

В принципе, говоря о стоимости активов, необходимо сделать несколько оговорок. Экономическая наука так и не выработала единый подход к оцениванию активов. Одни экономисты оценивают стоимость бизнеса, исходя из балансовой стоимости физических активов, другие – опираясь на размер денежного потока, генерируемого бизнесом, остальные оперируют рыночным подходом (сколько за актив предложат на рынке – столько он и стоит).

Второй аспект – долги подавляющего большинства представителей крупного капитала превышают активы. К примеру, долги холдингов "Метинвеста" и "ДТЭК" суммарно составляют более $3 млрд, причем значительная их часть номинирована в иностранной валюте. Это вынуждает постоянно идти на поклон к кредиторам, добиваясь реструктуризации на все худших условиях. Страдают в конечном итоге граждане Украины, регулярно испытывающие на себе девальвационные шоки.

Наиболее наглядный пример превышения долгов над активами – Олег Бахматюк, бенефициар агрохолдингов "UkrLandFarming" и "Авангард", экс-владелец отправившихся "под нож" гонтаревской "консолидации банковской системы" коммерческих банков "Финансовая инициатива" и "VAB Банка". Чистые долги Бахматюка перед бизнесом, населением, бюджетом составляют внушительную сумму почти в $5 млрд. По словам Гонтаревой, его задолженность только перед бюджетом составляет 38 млрд грн.

В-третьих, нельзя сравнивать показатели капитализации активов украинских собственников с их западными коллегами. Ведь украинский (равно как и весь постсоветский) крупный капитал функционирует в рамках феодально-сословной системы общественных отношений. Львиная доля бизнеса украинских олигархов построена за счет паразитирования на бюджетных потоках. Как только их отодвигают от "кормушек" – они резко сдают позиции в мировом, да и украинском, рейтингах "Forbes". Тем более, среди украинских олигархов новаторов и создателей уникального интеллектуального продукта нет, они продолжают выжимать последние соки из советского наследия – энергетики, металлургии, химии. Но рано или поздно созданный в советское время запас прочности исчерпается полностью.

Если взглянуть на показатели капитализации украинских компаний, чьи акции размещены на мировых биржевых площадках, то выяснится – в "плюс" вышли только агроходлинги "Kernel" Андрея Веревского и "Astrata" Виктора Иванчика. Остальные – в глубоком минусе, превышающем порой 95% (капитализация компании по состоянию на сегодня по сравнению с капитализацией на момент размещения акций). Контуры "аграрной сверхдержавы" просматриваются все более отчетливо…

Что касается других известных бизнесменов, помимо Ахметова, то их активы также серьезно поистрепались. В свежем рейтинге "Forbes" наряду с Ринатом Леонидовичем Украину представляют:

Боголюбов – $1,4 млрд против пиковых $2,8 млрд в 2012;

Косюк – $1,2 млрд (пик – $1,5 млрд в 2011);

Жеваго – $1,2 млрд ($2,4 млрд в 2011);

Коломойский – $1,1 млрд ($4,2 млрд в 2008);

Пинчук – $1,1 млрд ($5 млрд в 2008).

В данном списке не хватает разве что "венского узника" Фирташа и представителя "Оппозиционного блока" Новинского – то ли их активы обесценились куда сильнее активов коллег по цеху, то ли составители рейтинга просто-напросто упустили их из виду.

Судя по динамике начатой с подачи президента Порошенко кампании по раскулачиванию олигархов, смело можно предположить, что в горизонте нескольких лет все вышеуказанные предприниматели разделят судьбу Таруты, назвавшего себя банкротом. А ведь ранее Сергей Алексеевич входил в топ-10 украинских олигархов и был одной из наиболее закрытых для прессы личностей. Ну а когда бизнесменам придется "скинуться" на очередной "майдан" – "скидываться" уже будет нечем.

Теоретически можно было бы отметить позитивные тенденции оздоровления украинской экономики, отторгающей "отцов-основателей", сколотивших капиталы в криминальных "разборках" 1990-ых, а затем приватизировавших наиболее "вкусные" куски бывшей народной собственности. Однако параллельно с процессом деолигархизации отечественная экономика деградирует к состоянию даже не третьего, а четвертого мира, а количество людей, живущих за чертой бедности, превышает, по данным НАНУ, 55%. А место "старых" олигархов занимают новые (пускай они и не располагают политическими амбициями) – преимущественно "схемщики", не обладающие физическим бизнесом.

Украина вносит новаторские нотки в экономическую науку. Если ранее состояние украинской экономики оценивали, опираясь на привычные макропоказатели – ВВП, реальные доходы населения, госдолг – то отныне более красноречивым показателем является динамика состояний крупной буржуазии и соотношение активов к долгам. Все-таки в условиях гигантского пласта теневой экономики официальные данные не дают полного представления о происходящем. Однако гибель олигархических империй – дело времени, а не принципа. Продолжаем наблюдать их агонию в режиме он-лайн.