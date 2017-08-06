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    Клуб обозревателей

    Хозяйке на заметку. Семь главных интриг нового политсезона Украины

    (обновлено: )27430
    Новый политический сезон не за горами и не надейтесь - он не пройдет тихо и спокойно. Уже сейчас можно спокойно обозначить точки пересечения власти и оппозиции, власти и граждан, власти и другой власти.
    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Денис Гаевский, обозреватель

    Вскоре начнется новый политический сезон, потому самое время обозначить его ключевые интриги. Сразу оговоримся, что эти интриги весьма условны, ведь будущее Украины определено на многие годы вперед: страна продолжит двигаться в русле деиндустриализации, деградации социальной сферы и депопуляции. Но тем не менее.

    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реформы и очковтирательство: кто ответит, кто страдает

    1. Принятие антисоциальных реформ

    А именно медицинской и пенсионной, внесение изменений в Жилищный кодекс и Кодекс законов о труде. Учитывая, что у общества ныне нет инструментов влияния на власть, а оппозиционные силы предельно слабы, шансы на принятие данных "реформ" выглядят отнюдь не низкими. С другой же стороны, в парламенте продолжится разброд и шатание, коалиции де-факто не существует, партии опасаются окончательно умножить на ноль собственные рейтинги, что безусловно затруднит сбор необходимых голосов.

    2. Конституционная реформа

    Последние несколько месяцев ходили слухи о конституционной реформе, которая ограничит полномочия президентской ветви власти. Для Петра Порошенко это, с одной стороны, может быть способом минимизации рисков в случае потери своего поста по итогам выборов в 2019 году, а, с другой, Петр Алексеевич сможет рассчитывать занять пост премьер-министра, продлив свое пребывание на украинском политическом Олимпе и после 2019.

    Вторая сторона конституционных изменений — имплементация политической части "Минска-2". В Украине по-прежнему правит бал "партия войны", а значит остается уповать лишь на усилия международных акторов, активизировавших в последние месяцы политико-дипломатические усилия. Что из этого получится — будем посмотреть.

    Конституция Украины в дыму
    Украинское фото
    Конституционный цинизм от гаранта Конституции

    3. Дела финансовые

    Осенью-зимой станут известны окончательные решения Стокгольмского арбитража ("Нафтогаз Украины" vs "Газпром") и Высокого суда Лондона по "долгу Януковича" — при худших раскладах Украину обяжут выплатить более $5 млрд. Вместе с тем остается неопределенной судьба очередного кредита МВФ размером в $1,9 млрд (ситуация будет во многом зависеть от принятия вышеуказанных "реформ") и последнего транша макрофинансовой помощи от ЕС в 600 млн евро. Словом, без внешних вливаний не только мечты власти пролонгировать свое пребывание в высоких киевских кабинетах становятся иллюзией, но и возможность без потрясений и, главное, последствий доработать первый срок выглядит неочевидной.

    4. Тимошенко vs власть

    Согласно социологических опросов всех известных компаний, Юлия Тимошенко является лидером электоральных симпатий и выигрывает у действующего президента в очном состязании во втором туре выборов. Отсечь Тимошенко от медийных и финансовых ресурсов — одна из первостепенных задач власти до плановых выборов 2019 года (а то и вовсе можно ожидать возобновления расследования по заключенным в 2009 году газовым контрактам с РФ, на что намекало окружение Порошенко).

    В свою очередь, Тимошенко будет пытаться дезинтегрировать хрупкий политический баланс с целью выйти на досрочные парламентские выборы, которые рассматриваются как пролог к президентской избирательной кампании. А точнее, уже пытается — педалирование вопроса принятия закона об импичменте президенту было одним из первых "пробных шаров".

    Корольчук о том, что означает для Украины решение Стокгольмского арбитража. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Видео. Эксперт о том, что означает для Украины решение Стокгольмского арбитража

    5. Борьба с коррупцией

    На активизации данного процесса акцентировали внимания все без исключения западные институты, контактирующие с киевской властью. Представляется так, что антикоррупционный вопрос в широком смысле — инструмент полного подчинения Западом украинских "верхов" и постепенной замены последних на выращенных в прозападных неправительственных организациях людей. Интрига заключается в том, продавит ли Запад создание антикоррупционных судов и получит ли реальный приговор кто-нибудь из высокопоставленных чиновников, которым ранее удавалось избегать ответственности.

    6. Дальнейшее "закручивание гаек"

    С конца 2016 года киевские власти перешли на новый виток радикализации — не проходит и недели, чтобы "верхи" не инициировали все новые ограничения и запреты. В том, что процесс зачистки информационного пространства, направленный на создание "теплой информационной ванны", продолжится — нет никаких сомнений; куда интереснее, где находится предел "закручивания гаек". Как бы не сорвало резьбу…

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    7. Приватизация

    В 2014-2016 приватизация явно пробуксовывала — ежегодный план в размере 17 млрд грн выполнялся всего на 2-3%. Однако обвальное сужение "кормовой базы" для "верхов", сокращение внешнего финансирования, бюджетные дыры и недовольство западных кураторов темпами передачи украинской экономики под внешнее управление вынуждают Кабмин и Фонд госимущества форсировать процесс распродажи госимущества. В частности, намедни правительство расширило перечень подлежащих приватизации в 2017-2020 госпредприятий с 622 до 893 единиц, вплоть до того, что в этот список попали государственные киностудии и цирки. Где-то оно и правильно, ведь кто в Украине жил, тот в цирке не смеется.

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