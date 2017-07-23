Реформы и очковтирательство: кто ответит, кто страдает

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

"Реформаторское" правительство Владимира Гройсмана, которое работает уже больше года, ни на йоту не продвинулось в экономических реформах. Об этом заявили порядка 20 экономических и финансовых экспертов в ходе круглого стола "Стратегия выхода из экономического кризиса".

Реформы или псевдореформы

Постмайданная власть изначала позиционировала себя, как реформаторская. Однако за три года правления украинцы так и не ощутили преимуществ так называемых реформ.

По мнению экономистов, большая часть реформ или ничем не закончилась, или проходит в крайне вялом режиме, что только ухудшает ситуацию. Действия "реформаторов" значительно ослабили украинскую экономику, а сферу энергетики, которая формирует до 30% ВВП, отправили в нокаут. Провалы произошли почти по всем отраслям: в АПК, легкой и тяжелой промышленности, торговле и банковском деле. Свои промахи чиновники умело выдают за успехи, манипулируя статистикой.

"Во власти полностью отсутствует стратегия развития экономики, как следствие, никто не знает, как выходить из кризиса. Все происходит хаотично. Те бравурные пассажи, которые звучат от правительства про рост 2,1% или рост инвестиций на 21% это все пиар и подтасовка. Вкладчик, которому удалось вытащить деньги из банковского коллапса, инвестирует сам в себя. Ему никуда больше идти. Люди вытаскивают деньги из подушек и вкладывают в строительную отрасль, поэтому она растет. Нам нужно 6,5-5% ежегодного роста ВВП для того, чтобы обслуживать внешний долг и не быть банкротом. Однако мы понимаем, что страна фактически является банкротом. Самый креативный класс средний класс он стремительно покидает страну. Мы теряем миллионы людей, наши европейские "друзья" рады принять наши "мозги", наших пассионарных людей", — заявил в ходе круглого стола эксперт Сергей Панадий.

По мнению экономистов, свои вредительские действия "реформаторы" представляют, как либеральные и европейские, однако никакого сходства с либеральными реформами они не имеют. Большинство изменений имеют половинчатый характер, реформаторы или "забывают" изъять коррупционные схемы, или умело маскируют их.

Все это вызывает критику у Запада, который требует проводить реальные, а не "липовые" реформы. Взамен украинская власть заявляет о войне на своей территории, требуя у Запада кредиты и финансовую помощь. Но там уже украинской власти не верят, о чем свидетельствует приостановление выделения кредита со стороны МВФ. По мнению экспертов, ярким примером отношения власти к реформам является земельная реформа. Гройсман пообещал МВФ отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли, запустить рынок земли, защитить инвестора. Однако в реальности правительство отстаивает интересы земельных олигархов, которые не желают платить реальную цену за землю, поэтому затягивает с отменой моратория, либо готово делать это с существенными оговорками, ограничив права пайщика на продажу.

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"На сегодняшний момент собственник земли имеет права использовать ее под застройку, индивидуальное введение сельского хозяйства, но не имеет право ее продать. Это противоречит Конституции, которая запрещает ограничивать право собственности. Но мы ее все равно ограничиваем. Еще 20% земли находится в руках государства, которая никем не обрабатывается, поскольку ее нужно орошать. Как следствие, и государственная и арендованная земля постепенно приходит в упадок, потому, что там нет эффективного собственника. Почему у нас много сеется подсолнуха, который истощает почву? Потому что арендаторам плевать на то, что будет после. Вот если они были собственниками, им бы было жалко землю, и они сеяли бы более щадящую культуру. Поэтому нужно просто выполнять Конституцию, разрешать собственникам продавать землю. У нас большая часть собственников паев – люди за 65 лет. У них нет ни денег, ни техники. Они сами просят разрешить им продать землю, чтобы обеспечить себе нормальную старость. А у нас средняя арендная ставка за год составляет 1300 грн за гектар. И это в год! Ну не будут пайщики обрабатывать сапкой два гектара. Кто же выступают против рынка земли? Местные царьки, которым выгодно арендовать землю за копейки и не нести за нее ответственность", — заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Заслуга "реформаторов" — энергетика в нокауте

Наибольшим провалом, по мнению участников круглого стола, для экономики оказалась энергетическая политика власти, которая поставила страну на грань выживания. Здесь правительство Гройсмана показало полное отсутствие какой-либо стратегии. Многократное повышение тарифов на ЖКХ привело к огромным расходам на субсидии, которых уже сейчас не хватает. Государство столкнулось с новой проблемой – огромными долгами по субсидиям перед населением, которым нечем оплачивать "коммуналку".

"По итогам первого полугодия, государство не обеспечило население субсидиями. К концу года будет выделено 60-70 миллиардов гривен, однако и этих денег не хватит на субсидии. Это одна из причин, которую нужно решать уже сейчас. У нас полнейшая иррациональность в принятии решений. Мы хорошо это видим на примере газа и угля. Государство устранило от своих функций защиты экономических интересов, и идет на поводу у каких-то группировок, которые блокируют дороги и ставят в критическую ситуацию энергетическую безопасность страны. А энергетика занимает треть экономики Украины. В итоге государство само возглавило блокаду, на ТЭЦ перестали завозить наш уголь, тепловая генерация вынуждена закупать уголь за границей, состояние энергоотрасли стремительно ухудшается. Между участниками рынка сформировалась огромная задолженность в десятки миллиардов гривен, которые уже никогда не будут возвращены. Иррациональность это тот фактор, с которым нужно бороться. Потому что она привела к тому, что 75% населения нуждается в денежной помощи в оплате ЖКХ", — заявил директор Института энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По мнению экспертов, правительство Гройсмана-Яценюка показало самую низкую эффективность в экономических реформах. Чиновники списывают свои провалы на войну, однако три года кивать на АТО – слишком долгий срок. В результате псевдоевропейских реформ страна скатилась в экономическую пропасть. Впрочем, у страны есть шанс возобновить высокий экономический рост, если к власти придут управленцы, которые покончат с коррупцией и будут развивать реальный сектор экономики. В таком случае Украина сможет, стартовав с низкого старта, обогнать своих соседей по многим отраслям.