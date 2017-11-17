Страна всепобеждающей коррупции. Экспертные итоги недели

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В ходе традиционного пятничного "круглого стола" экспертного сообщества в пресс-центре РИА Новости Украина политологи обсудили наиболее горячие темы недели: интриги вокруг НАБУ, "антисоциальный" бюджет, будущее минских соглашений… Но начали разговор с обсуждения внезапно "дарованного" украинцам нового выходного дня 25 декабря. Эксперты отметили, что в, сочетании с другими факторами, это наводит на тревожные раздумья.

Верховная Рада 16 ноября приняла закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества. Этим же законом депутаты отменили официальный выходной 2 мая.

Не отменят ли православное Рождество?

В ходе экспресс-опроса выяснилось, что все пришедшие на заседание "круглого стола" политологи не намерены изменять традиции и Рождество отпразднуют 7 января.

"Пусть 25 января Рождество празднует господин Турчинов, пролоббировавший (введение нового выходного — Ред.)…", — сказал политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, само решение о праздновании Рождества 25 декабря выглядит вполне безобидным, однако "вкупе с "антицерковными" законопроектами, которые лежат (в Верховной Раде — Ред.), которые легализуют захват православных храмов, оно вызывает тревогу, поскольку ложится в "идею-фикс" создания единой поместной церкви".

Эксперт подчеркнул, что "в процессе — страна может погрузиться еще и в религиозный конфликт, а такие конфликты… страшны и взрывоопасны".

С этим согласилась директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко, отметившая, что тенденция тревожная — у православных христиан продолжают отбирать храмы, чтобы передать их более лояльному и подконтрольному власти "Киевскому патриархату".

Эксперт сообщила, что она относится к тем скептикам, которые считают, что после введения государственного праздника 25 декабря власть постепенно уберет из календаря праздничных дат 7 января — это все идет "в рамках общей тенденции борьбы с канонической православной церковью в Украине".

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Отложенная "дезинтеграция Донбасса"

Возможно, власть этим решением (о празднике 25 декабря — ред.) власть предприняла попытку "информационного переключения" внимания общественности, предположил политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин. По его мнению, переключить внимание требовалось с отложенного рассмотрения "распиаренного" законопроекта о реинтеграции Донбасса — "и надо было что-то предложить взамен".

А почему рассмотрение отложили? По мнению политолога, причина проста: проект, в котором Россия называлась "агрессором", на самом деле не был согласовали с Западом.

Якубин отметил, что проект "о реинтеграции" (а точнее, по его словам, документ следовало бы называть назвать "проектом о дезинтеграции Донбасса"), с самого начала задумывался лишь как "информационный шум" для принятия в Раде другого закона — об особом статусе отдельных районов Донбасса.

Политолог предположил, что не случайно снятие с рассмотрения "дезинтеграционного" проекта (который пытались дополнить формулировкой о разрыве дипотношений с РФ и т. п.) совпало во времени с первым визитом в Украину помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла: принятие такого закона могло бы притормозить возможный прогресс на переговорах Курта Волкера и Владислава Суркова.

"Сядут все!"

В фокусе общественного внимания в связи с рядом громких скандалов находились антикоррупционные органы.

По мнению Андрея Золотарева, дело в том, что НАБУ создано как инструмент внешнего управления — "это инструмент реализации политических интересов нашего заокеанского партнера".

Но в Киеве понимают возможные последствия. Политолог напомнил о практике антикуоррупционной борьбы в Румынии. По его словам, там "Антикоррупционный директорат… посадил 2000 представителей румынского политического, экономического бомонда".

Однако, по словам Золотарева, "за взятки, за коррупцию там посадили менее 20%, а 80% было посажено за конфликт интересов".

"А вот теперь представьте, к какому политическому землетрясению такой подход может привести в Украине. Сядут все!", — обрисовал грозную перспективу эксперт. По его словам, нынешний властный картель реализации такого сценария боится и оказывает противодействие НАБУ.

Алексей Якубин отметил, что НАБУ, судя по всему, "удалось наладить контакт с Вашингтоном, который был проблематичен после их активной вовлеченности в выборы (в США — Ред.) на стороне демократов".

И теперь, по словам эксперта, "Банковая немножко нервно рассматривает вопрос о Сытнике (глава НАБУ Артем Сытник — Ред.) как возможном будущем кандидате в президенты". При этом, добавил Якубин, "Банковая считает, что Сытника надо убрать". Поэтому — продолжение следует…

Какая в Украине власть

Борьба вокруг НАБУ — "мышиная возня, которая ни к чему (в реальной борьбе с коррупцией) не приводит, считает Елена Дьяченко. По ее словам, надо отдавать себе отчет в том, что сегодня власть в Украине делится не на законодательную, исполнительную и судебную: нет, "это власть американцев, это власть группы Порошенко и власть группы Турчинова-Авакова".

Поэтому визиты американских гостей имеют конкретные цели, так приезд Митчелла мог быть связан, в частности, с итогами конкурса на пост главы Бюро расследований, отметила эксперт.

Но в целом, по словам Дьяченко, надо помнить, что США в Украине "лоббируют исключительно свой экономический интерес".

"Итогами этого и следующих визитов и Митчелла, и Волкера, их итоги можно будет искать в объемах покупок сжиженного газа, угля американского, американского оружия и в продаже украинских земель", — подчеркнула политолог, добавив, что в этом суть отношений нынешней украинской власти с США.

Политологи также обсудили показатели бюджета на 2018 год, сойдясь во мнении, что "этот государственный бюджет следует считать антигосударственным и антисоциальным".