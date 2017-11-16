Генпрокуратура завела дело на главу НАБУ - СМИ

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Генпрокуратура возбудила уголовное производство в отношении директора Наицонального антикоррупционого бюро Украины Артема Сытника за разглашение данных досудебного следствия. Об этом сообщает издание Insider со ссылкой на источники в ГПУ.

По словам собеседника, производство открыто по обращению народного депутата.

Дело возбуждено по ст.328 (разглашение данных, составляющих государственную тайну), наказание за которое, в зависимости от тяжести причиненных последствий, предусматривает лишение свободы на срок 2-5 или 5-8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

По предварительной информации, повестка на допрос в ГПУ будет выписана главе НАБУ 17 ноября. В то же время, по информации источников в НАБУ, на данный момент Сытник находится в командировке.

На прошлой неделе в интернет попала аудиозапись разговора "офрекордз" Сытника с главными редакторами нескольких изданий, на котором человек, с голосом, похожим на голос главы НАБУ, рассказывал детали уголовных производств, в частности, зачитывал материалы дела в отношении экс-прокурора сил АТО Константина Кулика и др.

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Ранее сообщалось, что НАБУ возбудило уголовное дело о незаконном обогащении в отношении генерального прокурора Юрия Луценко. В январе НАБУ открыло уголовное дело о коррупции в связи с назначением Луценко генпрокурором.