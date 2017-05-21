Антирелигиозные законы: священная война

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Верховная Рада 18 апреля так и не решилась рассмотреть скандальные законопроекты № 4511 и № 4128, которые оцениваются верующими как антицерковные. Тем не менее, парламентом они не отклонены, что сохраняет угрозу принятия мер, способных ввергнуть страну в религиозное противостояние.

Правовой беспредел

Украинским националистам каноническая православная церковь не дает покоя практически с момента обретения Украиной независимости. Вследствие церковного раскола, возглавляемого митрополитом Филаретом (Денисенко), возник не признаваемый ни одной из православных церквей Киевский патриархат. До избрания в "третьем туре" президентом Украины Виктора Ющенко религиозные конфликты в православной среде, впрочем, оставались вне прямого вмешательства государства.

Именно так называемая "оранжевая революция" стала моментом, после которого государство начало оказывать на УПЦ МП давление с целью создания единой поместной церкви. Формирование "суверенных" церквей уже само по себе не соответствует мировой практике, где не существует ни "национальной французской автокефальной католической церкви", ни "суверенного марокканского ислама", ни "китайского поднебесного буддизма". Но в украинском случае вмешательство государства в деятельность православной церкви является еще и вопиющим нарушением законодательства Украины и международных обязательств страны.

Начнем с Конституции Украины. Согласно ст. 24 Основного закона не может существовать привилегий и ограничений по признаку религиозных убеждений. В свою очередь, ст. 22 утверждает, что права граждан являются исчерпывающими и не могут быть отменены. А в соответствии со ст. 35 Конституции ни одна из религий не может быть признана обязательной, гражданам гарантируется свобода вероисповедания, а церковь отделена от государства.

Украина является подписантом Всеобщей декларации прав человека ООН, Европейской конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, а также протокола № 12 к ней, которые прямо запрещают дискриминацию по признаку религиозных убеждений. Кроме того, автономность религиозных общин, согласно решению ЕСПЧ по делу "Бессарабская митрополия против Молдовы" попадает под защиту ст. 9 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, а в соответствии с решением ЕСПЧ по делу "Свято-Михайловкая парафия против Украины" религиозные объединения вправе определять по собственному решению способ, которым они будут принимать новых и исключать действующих членов.

Возникает впечатление, что одиозные антицерковные законопроекты словно специально написаны таким образом, чтобы растоптать и Конституцию и международное право. Назначение государством священников и иерархов УПЦ, подписание дополнительных договоров о том, что Церковь будет блюсти законодательство Украины (что уже само по себе нонсенс, поскольку соблюдать законы обязаны все граждане Украины по умолчанию), прямое вмешательство в способы формирования религиозных обществ является грубейшим нарушением принципа отделенности Церкви от государства и дискриминацией УПЦ по отношению к другим конфессиям.

Установлением "особого статуса" УПЦ МП, который парламентарии на голубом глазу объявили структурой, подконтрольной "государству-агрессору", нарушает и один из основных принципов правового государства: презумпцию невиновности.

Шаг к религиозной войне

Анализ локальных, межгосударственных и внутригосударственных конфликтов, проведенный ООН, показал, что наиболее трудноразрешимыми и кровавыми являются конфликты, причины которых лежат в религиозной плоскости и самоидентификации. Действительно, если экономические и территориальные споры можно разрешить на основе учета взаимных интересов и объективного рассмотрения, духовная сфера не имеет четких критериев и лежит в плоскости верований, убеждений и эмоций. Каждый верующий человек считает, что именно его вера истинна и является единственно верным путем к Богу. И очень часто эта вера становится ценнее земной жизни ради жизни вечной.

Очень четко религиозное мировосприятие изложено экс-депутатом Василием Волгой, который заявил на своей странице в Фейсбук: "Православные, пора приготовиться. Мы не вечные и зря ходим в Храмы, если за Веру Христову у нас не станет сил положить свои души на пороге Киево-Печерской Лавры. Мы с вами, православные, уже почти четыре года молимся и просим у Бога помощи в том, чтобы он остепенил сатанистов. Но, похоже, Господь приготовил нам с вами другую тризну. Кровавую. Как святым, бывшим прежде нас… И не надо бояться, православные. Что может нацист, убивающий тело? Ничего. Душ наших, православные, он не убьет". В таком же ключе прозвучали и слова одного из участников молебна у Верховной Рады: "Идем воевать с Антихристом!"

При молчании светских властей Европы и США, которые не понимают всей глубины угрозы, законодательные инициативы депутатов вызвали огромную тревогу в среде священноначалия, причем не только православных конфессий. Глава РПЦ Патриарх Кирилл обратился к главам государств "нормандской четверки", папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН и генеральному секретарю ВСЦ с просьбой воспрепятствовать принятию антиправославных законов, которыми "будет узаконена неслыханная для современной Европы дискриминационная правовая практика в отношении большинства православного населения Украины. Столь ограничительное религиозное законодательство не действовало на Украине даже в период коммунистического режима, а на остальной территории Европы нечто подобное существовало разве лишь во времена нацистского правления в Германии".

Его поддержал и патриарший экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и Заславский Павел, подчеркнувший в обращении к Петру Порошенко, что "если упомянутые законопроекты будут приняты, это может ввергнуть Украину в хаос беспримерной гражданской войны на почве религиозных гонений и репрессий в отношении украинского православия".

Проявляет обеспокоенность Ватикан. Папа Римский вызвал украинского посла при Ватикане и сообщил, что разделяет позицию римо-католического епископа Харьковско-Запорожской диецезии Станислава Широкорадюка. Тот, в свою очередь, считает, что "создается анархия. Здесь ясно написано, что все делается для того, чтобы Киевский патриархат смог забрать приходы Московского патриархата к себе. Создается коррупционная схема, для того чтобы свободно переходили приходы в Киевский патриархат". Который, кстати, недавно заключил договор с "Правым сектором" с совершенно понятной целью: отобрать у УПЦ МП собственность после принятия закона о формировании религиозных общин.

Пером и "Градом"

Обращает на себя внимание момент, в который ВРУ обратилась к антирелигиозным законам. Поданы в парламент они были еще в 2016 г., но их рассмотрение "удивительным образом" совпало с запретом российских социальных сетей, георгиевской ленты, попытками отменить День Победы и актами насилия в отношении оппонентов 9 мая.

Украинская власть ведет системную работу по "разводу с Российской империей", планомерно демонтируя все "точки сборки", которые связывают украинский и русский народы. Навязываемая стране идеология, которую исповедуют лишь несколько западных регионов Украины, имеет целью влезть в душу каждого гражданина. Кого-то лишили любимых книг и фильмов, кого-то – общения с друзьями, кого-то праздников и традиций, а кого-то пытаются лишить Бога. Но к Господу нельзя попасть через прокси-сервер. Каноническое православие является самой крупной конфессией на Украине, к которому причисляют себя 32% украинских верующих.

Насильственно внедряя в качестве государственной идеологию украинского интегрального национализма, власть оказалась в оппозиции к большинству граждан своей страны, что четко показала массовость празднования Дня Победы. И если на востоке Украины войска АТО пытаются навязать ее с помощью "Градов" и гаубиц, то на подконтрольных Киеву территориях – пером националистических депутатов и "института национального беспамятства" Вятровича.

Может ли меньшинство победить большинство, вопрос риторический. Выдержит ли Украина еще и религиозное противостояние?

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