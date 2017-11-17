На радость католикам. Как два Рождества раскололи украинцев

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Сразу два Рождества

Теперь католическое Рождество будет официальным выходным в Украине.

В четверг, 16 ноября, депутаты таки объявили католическое Рождество 25 декабря выходным днем, а вот 2 мая сделали рабочим. "За" такое решение проголосовало 238 народных избранников.

Принятие такого решения депутаты аргументировали тем, что 25 декабря "празднует весь мир".

"Мы должны проявить толерантность ко всем христианам". "Это очевидный символ европейскости", — высказывались депутаты.

Таким образом, в ст. 73 Кодекса законов о труде (праздничные и нерабочие дни) напротив Рождества Христова будут стоять две даты — 7 января и 25 декабря.

Но еще не факт, что 25 декабря, который приходится в этом году на понедельник, будет выходным, так как у Кабмина есть срок в два месяца, чтобы привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новшествами.

Как сообщалось, на начало 2016 года в Украине насчитывалось около 23 172 православных, греко-католических и некоторых других христианских общин, которые отмечают Рождество 7 января. В то же время около 11 тыс. религиозных католических и протестантских общин, которые празднуют Рождество по Григорианскому календарю — 25 декабря.

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Бунт в соцсетях

Однако в соцсетях украинцы возмутились решением депутатов. Некоторые гневно писали, что депутаты занимаются ерундой. Мол, еще скоро доберутся и до Библии. А другие и с иронией предложили депутатам переписать и мусульманские праздники.

"Они скоро Библию перепишут под себя", "Во времена совка праздников вообще не было, но мы праздновали 7. И Святвечер-6. Продолжим так. С коррупцией бороться слабо?", "По-моему Рада на себя много берет! Решает религиозные вопросы только Верховный Синод! А у кого когда праздник, решает каждый для себя сам".

"Так давайте еще и мусульманские праздники сделаем выходными, чего уж мелочиться?", "Какое великое дело сделали, за это надо поднять им бедным и честным зарплату", "А евреи новый год в сентябре отмечают. Так может тоже два новых года погуляем?".

Скриншот с сайта Facebook

Политэксперт Дмитрийсчитает, что отмена выходного 2 мая вновь подтвердила, насколько власть далека от народа.

"Им посадочно-картофельная тема украинцев далека. Хотя, благодаря этой власти, для многих огороды стали средствами выживания. Как в 90-х. Впрочем, задача этой власти именно в том, чтобы сократить население всеми возможными методами. От войны, грабительских тарифов, космических цен и платной медицины до создания проблем с посадкой картошки…", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Возмутился отменой 2 мая и политолог Кость Бондаренко.

"Отмену 2 мая как выходного дня я этой власти не прощу! Можно терпеть все — диктатуру, коррупцию, нарушение свободы слова, самоизоляцию, самодурство, плохие дороги и даже медицинскую реформу. Но за 2 мая их ждет Гаага! И в этом — уверен — со мной солидарны олигарх Дмитрий Фирташ, политологи Михаил Павлов и Дмитрий Корнейчук. Очень хочется надеяться на поддержку со стороны народного депутата Ирины Подоляк и всех тех, кто, как и я, родились 2 мая!", — с иронией написал он у себя в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Экономист, шеф-редактор Радио Вести Андрей Блинов отмечает, что по сравнению с другими странами Украина еще не в лидерах по количеству госпраздников, ни по общим дням отдыха. Если в Украине в общем 11 праздничных дней, то, например, в в Испании 14 госпраздников, в Болгарии и Японии — 16. В Штатах — 11. Есть Латинская Америка и островные государства, где их два десятка.

Однако, продолжает Блинов, с точки зрения экономики — латентная безработица растет.

"Интересно, а что будет, если 25 декабря картошку посадить?", — резюмирует он шутя.

Скриншот с сайта Facebook

Праздники раздора

Впрочем, все последние инициативы по отмене или введению новых праздников, кроме возмущения у украинцев ничего больше не вызывали.

Еще три года назад власти взяли курс на отказ от советских праздников. Первый шаг был сделан — 23 февраля отменили, а вместо него учредили 14 октября — День защитника отечества. В то же время до 8 Марта дело тогда не дошло, так как общество не на шутку возмутилось.

На днях скандальный глава Института нацпамяти Владимир Вятрович опять предложил внести изменения в календарь украинских праздников, в частности, переформатировать 8 марта и перенести выходной с 9 на 8 мая. В частности, поменять 8 марта с Международного женского дня в День борьбы за права женщин, который будут отмечать без выходного. По словам Вятровича, также предлагается изменить статус 1 мая – переименовать его с "Международного дня солидарности трудящихся" в "Праздник труда". При этом день останется выходным.

Напомним, в 2014 году президент Петр Порошенко подписал указы о праздновании ежегодно 21 ноября Дня достоинства и свободы.

"День достоинства и свободы отмечается 21 ноября – день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года", — заявлял президент.

А в марте 2015 года президент подписал указ, которым объявил 8 мая новым национальным праздником — Днем памяти и примирения.

По материалам из открытых источников интернет