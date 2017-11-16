Рада объявила католическое Рождество выходным днем

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества, такое решение в четверг поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Римско-католическая церковь отмечает один из главных христианских праздников — Рождество Христово — 25 декабря. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь и старообрядцы празднуют Рождество 7 января. Этот день в Украине является выходным.

В пояснительной записке к документу отмечается, что приблизительно 30% украинских христиан из католических и протестантских общин отмечают Рождество праздник 25 декабря, однако в Украине этот день является рабочим.

Авторы законодательной инициативы считают, что необходимо обеспечить права значительной части населения Украины на празднование Рождества Христова в тот день.

"Законопроект не меняет статус 7 января как праздника Рождества Христова, то есть мы устанавливаем норму, которой и 25 декабря, и 7 января украинские христиане смогут праздновать Рождество", — пояснил один из авторов документа, депутат Павел Унгурян.

Этим законом депутаты также отменили официальный выходной 2 мая. Теперь украинцы будут отдыхать только 1 мая, когда отмечается День международной солидарности трудящихся.

Документ еще должен подписать президент Украины. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

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В настоящее время в Украине 11 праздников объявлены выходными днями.