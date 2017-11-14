Соцсети: выходной на Рождество, это что, компенсация за 8 марта?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Праздников много не бывает. Буквально вчера украинцы сокрушались о том, что из календаря может исчезнуть выходной день 8 марта… и вот новые планы властей на праздники: уже в четверг Верховная Рада может вынести на голосование вопрос определения 25 декабря выходным днем. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Читайте также: Хватит отдыхать, работать давай! Не много ли праздников в Украине?

"Предлагается 25 декабря Рождество Христово сделать выходным днем так же как и 7 января. Поскольку в Украине много и римо-католиков и протестантов, которые просят сделать этот день выходным днем. И мы имеем поддержку зала", – сказал Парубий. В украинском сегменте соцсетей по этому поводу сказано тоже не мало.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook