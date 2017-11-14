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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: выходной на Рождество, это что, компенсация за 8 марта?

    (обновлено: )17
    Украинцам могут добавить еще один выходной — на католическое Рождество, которое отмечают 25 декабря. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий. А как же отреагировали на такое предложение сами украинцы в соцсетях?
    Подготовка к Рождеству и Новому году в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Праздников много не бывает. Буквально вчера украинцы сокрушались о том, что из календаря может исчезнуть выходной день 8 марта… и вот новые планы властей на праздники: уже в четверг Верховная Рада может вынести на голосование вопрос определения 25 декабря выходным днем. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий.

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    "Предлагается 25 декабря Рождество Христово сделать выходным днем так же как и 7 января. Поскольку в Украине много и римо-католиков и протестантов, которые просят сделать этот день выходным днем. И мы имеем поддержку зала", – сказал Парубий. В украинском сегменте соцсетей по этому поводу сказано тоже не мало.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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