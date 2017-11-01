Католический праздник День всех святых. Справка

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Католический праздник День всех святых отмечается в среду.

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1 ноября католики празднуют День всех святых – один из десяти главных праздников, имеющий ранг великого торжества.

В этот день церковь вспоминает всех святых, прославивших Бога, не только тех, чьи имена числятся в церковном календаре, но и тех, кто никому не известен.

Главная идея праздника подразумевает всеобщее, вне зависимости от профессии и гражданского статуса, призвание к святости.

День памяти всех святых был известен еще в ранней христианской церкви. Тогда святыми называли всех христиан, как получивших в крещении новую жизнь и принадлежащих отныне Христу. "Находящимся в Эфесе святым", "всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах", – так адресовал свои послания апостол Павел, обращаясь к первым христианам. Первыми христианами, которых церковь стала почитать особым образом стали те, кто умер за веру. Первым известным почитаемым мучеником считается святой Поликарп Смирнский, чье мученичество было подробно описано в "Окружном послании Смирнской Церкви другим Церквам", датируемым 155 годом. В этом документе останки мученика названы ценностью большей, чем золото и драгоценные камни. Послание свидетельствовало о существовании обычая сохранять мощи мучеников как драгоценную реликвию, почитать место захоронения. Подобные празднования и молитвы на могилах мучеников за веру были приняты повсеместно, где имелись их захоронения. Днем почитания этих святых подвижников обычно считался день смерти, который стал именоваться днем их рождения для неба.

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В дальнейшем культ мучеников распространился на все поместные церкви и помимо дней памяти отдельных мучеников, стал отмечаться и общий праздник в их честь. Святой Иоанн Златоуст свидетельствует, что византийская церковь почитала память всех мучеников в первое воскресенье по Пятидесятнице. В восточносирийском богослужении днем памяти мучеников была первая пятница после Пасхи.

В римской церкви праздник отмечали 13 мая, что было связано с днем освящения храма в Риме в 609 году (под другим данным в 610 году) в честь Девы Марии и мучеников. К этому дню из катакомб в церковь были перевезены 28 телег останков христиан, отдавших жизнь за веру. Ежегодное воспоминание об этом событии и стало первым празднованием дня, который теперь известен как Торжество всех святых. Спустя некоторое время, при папе Григории III, понятие святости расширилось и стало включать в себя и тех, кто претерпел гонения и страдания за веру в Христа, даже когда гонения не завершились мученической смертью, а затем и подвижников, прославившихся добродетельной жизнью – "всех непорочных праведников, во всем круге земли почивших".

Папа Григорий IV официально ввел праздник всех святых в церковную практику, перенеся его на 1 ноября. Время празднования было перенесено с весны на осень, по примеру Англии и Ирландии, где к этому времени уже более ста лет было принято в этот день вспоминать всех святых.

До XI века о святости свидетельствовало народное почитание того или иного подвижника или мученика. Первым официально канонизированным святым стал Ульрих Аугсбургский – процесс его канонизации завершился в 1093 году, через 120 лет после смерти.

Торжество всех святых является одним из обязательных праздников католической церкви, участвовать в нем следует всем христианам, кроме тех, кто не может сделать этого по серьезным причинам.

Литургические молитвы Дня всех святых прославляют Бога – единый источник святости, выражают веру в бессмертие святых, а также взывают к их заступничеству. Чтения из Священного писания, в свою очередь, воспроизводят этический кодекс христианства (восемь "блаженств" из Нагорной проповеди) и свидетельствуют о присутствии бесчисленных воинств святых.

За Днем всех святых следует День поминовения всех усопших верных, который отмечается 2 ноября. Кроме того, в течение восьми дней, начиная с 1 ноября, принято служить заупокойные мессы, а верующие приглашаются к особенно усиленной молитве за дорогих их сердцу усопших.