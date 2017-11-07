В ожидании праздника: 7 ноября под Радой

Утром 7 ноября перед Верховной Радой начался митинг сторонников Михаила Саакашвили. Несколько сотен человек требуют от депутатов выполнить их требования: изменить избирательную систему, создать Антикоррупционный суд, принять закон об импичменте.

Саакашвили, выступая на митинге, уже заявил, что намерен вечером 7 ноября огласить план по смене власти в Украине. Он призвал киевлян вечером во вторник присоединиться к митингующим.

Полиция Киева сообщила, что усилила меры безопасности в центре столицы: в правительственный квартал стянуты две тысячи бойцов.

Киевские водители жалуются, что из-за проведения митинга Саакашвили под Радой в центре столицы осложнено движение. Также полиция ограничила движение на въездах в Киев.