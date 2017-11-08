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    Общество

    В Украине перенесли празднование Дня десантника

    (обновлено: )11903
    Согласно данным, принято решение связать праздник новых десантно-штурмовых войск с их небесным покровителем Святым Михаилом, генералом небесного воинства.
    Украинские десантники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. День десантника будут отмечать в Украине не 2 августа, а 21 ноября, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны.

    "Начиная с этого года, свой профессиональный день десантники будут отмечать 21 ноября, а не 2 августа", — говорится в сообщении министерства в Facebook.

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    При этом высокомобильные десантные войска переименуют в десантно-штурмовые.

    Как заявил член рабочей группы по реформированию ВДВ Василий Павлов в комментарии радио "Армия FM", 2 августа — дата первого прыжка парашютиста в Московском военном округе и это событие "не имеет отношения к украинскому десанту".

    "Принято решение связать праздник новых десантно-штурмовых войск с их небесным покровителем Святым Михаилом, генералом небесного воинства, тем святым, который в Судный день поведет войска света на бой с войсками темноты в битве под Армагеддоном", — цитирует Павлова сайт радио.

    Ранее командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины сообщило, что намерено заменить военнослужащим голубые береты на бордовые. Свое решение оно объяснило тем, что голубые береты используют лишь семь стран, включая Россию, а бордовые — 59 государств.

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