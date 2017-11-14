Хватит отдыхать, работать давай! Не много ли праздников в Украине?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Плохому танцору 8 марта мешает

Чиновники нашли нового врага, который уже три года мешает Украине выйти из экономического кризиса. Этим вредителем признаны "совковые" праздники, которые все еще считаются выходными днями — 8 марта, 1 мая, 9 мая, Власть предержащие уверены, что эти праздники негативно отражаются на трудоспособности людей и экономике страны.

За проведение кардинальной праздничной реформы всячески агитирует глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. Он предлагает перенести выходной с 9 на 8 мая. 8 марта хотят переименовать с Международного женского дня на День борьбы за права женщин, лишив его статуса выходного дня. Вятрович также выступает за переименование 1 мая с "Международного дня солидарности трудящихся" в "Праздник труда". Он заверил, что этот день останется выходным. "Сейчас мы подали этот законопроект на утверждение Кабмина, но, к сожалению, он пока не утвержден, так как он получил замечания со стороны Министерства культуры", – отметил Вятрович.

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Институт также зарегистрировал законопроект об отмене переноса рабочих дней в случае, если праздник выпал на выходной день. По мнению чиновников, это противоречит европейской практике и снижает эффективность труда, что негативно отражается на экономике.

"Есть в Украине такое феноменальное явление – постоянные выходные, а потом удивляемся, почему экономика не растет. Особенный абсурд – перенос рабочих и выходных. Если праздник выпал на выходной надо отметить дополнительным выходным. Может, мы лидер в мире по эффективности труда? Или выбиваемся в лидеры по размеру ВВП, поэтому можем себе это позволить? Хотя и реальные мировые лидеры не могут позволить себе постоянные праздники", – написала на своей странице в Facebook заместитель мэра Днепра Яника Мерило.

В Украине в этом году были выходными 11 государственных праздников, кроме того, в году 105 еженедельных выходных, плюс каждый украинец имеет обязательный отпуск 24 дня. Таким образом, украинцы работают 140 дней – это 38% дней года.

Однако по количеству выходных праздников Украина мало отличается от европейских стран. В мировом рейтинге праздников мы занимаем золотую середину. Эффективность от ликвидации 11 из 9 выходных праздников трудно проследить, поскольку у нас половина бизнеса работает в тени, при этом, сотрудники, как правило, оформлены неофициально. Предприниматели не выполняют норм Трудового кодекса, лишают работников выходных, отпусков и заставляют работать сверх смены, в том числе, в праздничные дни.

По данным исследования rabota.ua, каждый четвертый украинец не использует обеденный перерыв, 18% работают по выходным и только каждому десятому выходной оплачивают или дают отгул.

Украина — не Европа

Если в Европе развитые страны повышают производительность за счет новых технологий и автоматизации труда, сокращая рабочий день для своих сотрудников (трудовой день в 7 часов уже норма для Ирландии и Франции), то в Украине идут по экстенсивному пути развития, повышая нормы выработки при почти полном отсутствии капитальных инвестиций в производство.

По данным ЮНЕСКО, среднестатистическая страна отмечает государственные праздники 12,2 дня в году, что превышает украинский показатель.

Существенным отличием Европы от Украины является тот факт, что европейцы не переносят выходной, если "красный день" календаря приходится на субботу или воскресенье. Таким образом, страна не накапливает большое количество выходных дней, которые приводят к затяжным зимним или майским каникулам, во время которых бизнес замирает.

Коэффициент полезности труда в Европе значительно выше, чем в Украине, соответственно, голландцы и немцы работают на 30% меньше, чем украинцы (31 час в неделю против 40 часов), тогда как средняя продолжительность оплачиваемого отпуска составляет шесть недель. В ЕС четко соблюдается трудовое законодательство, за уход в тень и зарплаты в конвертах работодателей ждет тюрьма, поэтому предприниматели сами следят, чтобы работники не "пахали" сверхурочно, потому что за это нужно доплачивать. За выполнением закона следят профсоюзы. Не удивительно, что в большинстве городов Западной Европы крайне сложно найти работающий магазин после 7 вечера.

Кто в выигрыше

Сокращение праздничных дней в Украине, по идее, должно помочь бизнесу, однако "выхлоп" от такого "покращення" будет незначительным. Предприниматели и работники привыкли к майским выходным. Для руководства — это возможность отдохнуть на море, для рабочих — поехать на дачу вскопать огород. То же касается новогодних выходных и 8 марта. Ввести рабочий график в это время — это настроить против себя коллектив, поэтому вряд ли кто-то из представителей бизнеса отважится на этот шаг. Да и смысла работать на "майские" нет, поскольку бизнес-активность затихает.

Экономику страны также не спасут пару лишних рабочих дней. Нет смысла работать дольше в условиях низкого спроса на этот труд как на внутреннем, так и мировом рынке. Отмена майских праздников выльется в массовые протесты людей, у которых отобрали их право на огород. Если во всем мире пытаются добиться экономического роста путем технологического рывка, то украинские чиновники из Институтов памяти (приравнена к госструктуре) мыслят категориями 16 века, рассчитывая на рост экономики за счет потогонной системы труда.

По прогнозам экспертов, отмена субботы как выходного дня поднимет ВВП страны всего на 5%. Однако социальные последствия такого шага будут ужасными, поэтому правительство в ближайшее время вряд ли отменит субботу как выходной, однако с помощью СМИ будет усиленно обрабатывает общественность тезисами в стиле "украинцы мало работают". Что касается аннулирования новогодних и праздничных дней, то это также грозит стране бунтами, спасти от которых не поможет даже министр-"диетолог" Андрей Рева.

Поэтому задачей номер один для нынешней власти является постепенный демонтаж советского наследия в виде отмены светских праздников и замены их не религиозные.

16 ноября Верховная Рада может вынести на голосование вопрос определения 25 декабря выходных днем, заявил на согласительном совете в понедельник спикер парламента Андрей Парубий.

"Предлагается 25 декабря Рождество Христово сделать выходным днем так же как и 7 января. Поскольку в Украине много и римо-католиков и протестантов, которые просят сделать этот день выходным днем. И мы имеем поддержку зала", — сказал председатель комитета по вопросам культуры и духовности ВР Николай Княжицкий.

После упразднения светских праздников и восьмичасового рабочего дня Украина окончательно превратится их социального государства в страну дикого капитализма с мышлением XVII-XVIII века.