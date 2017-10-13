Провокация смерти у вас под ногами. Рейтинг худших дорог Украины

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Жители Львовской области бью в набат — на автомобильной дороге, соединяющей Трускавец и Дрогобыч, появилось много трещин, ставших следствием недавнего обрушения карстовых пустот заброшенных калийных шахт. Здесь запрещено движение габаритного транспорта, объезд происходит через Стебник. Дорогу могут совсем закрыть в любой момент, так как на этом участке существует угроза обвала

Отметим, каждый год в Украине власти обещают хорошие дороги и так же стабильно страна попадает в рейтинги худших трасс мира. Согласно данным The World Economic Forum, по качеству дорог Украина заняла 137 место среди 144 стран мира, разделив такую же участь с Монголией, Гвинеей, Румынией, Гаити, Мозамбиком, Мавританией, Парагваем, Конго и Мадагаскаром. Самые худшие в мире дороги – в Молдове.

Самые идеальные дороги в мире — во Франции, ОАЭ и Сингапуре. Неудивительно, ведь в Украине нуждаются в капитальном ремонте практически половина дорог — больше 21 тыс км, что составляет 46% от общего числа трасс.

Закономерно, что при таких проблемных дорогах в стране растет и число ДТП. Смертность на дорогах в Украине остается самой высокой среди всех стран Европы. По данным Департамента медицинской помощи Минздрава, с 2011 по 2016 год в Украине зарегистрировано около 170 тысяч ДТП с пострадавшими, в которых погибли 26,5 тыс человек и 209 тыс были травмированы. ДТП является первой по распространенности причиной смерти среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет и второй – среди детей в возрасте от 5 до 14 лет.

За первое же полугодие 2017 года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 1337 человек. В первом квартале было зафиксировано 50 тысяч ДТП, львиная доля которых произошла в столице и регионе, на втором месте оказалась Харьковская область, а на третьем — Одесская.

Вместе с тем власти едва ли не каждый месяц обещают улучшение ситуации с качеством дорожного покрытия, которое на многих участках практически в каждом регионе буквально отсутствует.

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По данным Нацполиции, наиболее поврежденные дороги в Харьковской области — 89% повреждений, Николаевская — 67%, Днепропетровской — 66%, Хмельницкой — 65%, Черниговской — 58%, Одесской — 56%, Волынской — 55%, Запорожской — 51%. И это только дороги государственного значения. В аварийном состоянии также находятся 1800 мостов, готовых рухнуть в любой момент.

Где в Украине самые разбитые дороги — в обзоре РИА Новости Украина.

Ходоров-Жидачев и Рогатин-Бережаны на М-12

Дорога Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка М-12 международного значения на территории Украины является одной из самых больших по протяженности в стране, однако и одной из самых разбитых. Города, которые рекомендуется проезжать по окружным дорогам: Тернополь, Волочиск, Винница, Кропивницкий, Знаменка. В населенных пунктах Немиров и Гайсин дорожное полотно на объездных в очень плохом состоянии. Отрезки пути с разбитым полотном: Ходоров — Жидачев (Львовская область) и Рогатин (Ивано-Франковская область) — Бережаны (Тернопольская область).

В марте в с. Залески на автодороге Ходоров – Жидачев обвалилась часть моста через Днестр. Жители сообщали, что мост уже давно аварийный. В прошлом году на нем заменили асфальт, который до этого был весь в трещинах.

zaxid.net Обвал моста на автодороге Ходоров – Жидачев

Дорога Рогатин-Бережаны, как пишут пользователи социальных сетей, также в "убитом" состоянии.

M-16 Одесса-Кучурган

Дорога международного значения, начинается в Одессе, проходит через Кучурган и заканчивается на государственной границе с Молдавией на КПП. Данное направление, по словам водителей, — не дорога, это одни сплошные бугры и выемки, много участков, продавленных фурами.

trassae95.com Разбитая дорога в районе села Кучурганы в Одесской области

М-13 Кропивницкий-Платоново

Дорога международного значения из Кропивницкого ведет на границу с Молдавией. Как отмечают водители, трасса буквально в запущенном состоянии: очень много ям, отсутствуют населенные пункты, инфраструктура. Почти по всей протяженности дорога состоит из бетонных плит.

На данной трассе в этом году погибла прокурор Кировоградской местной прокуратуры Татьяна Чеботарева. Автомобиль, в котором находилась прокурор, допустил наезд на выбоину на проезжей части, после чего съехал в кювет и врезался в дерево

Н-11 Николаев-Днепр

Дорога национального значения, которая идет через Кривой Рог, считается катастрофической по состоянию трассы. Как пишут водители в социальных сетях, дорогу по праву можно назвать одной из худших дорог в стране.

По данным СМИ, для ремонта всех дорог Николаевской области нужно 7 миллиардов гривен. В этом году Служба автомобильных дорог региона включила трассу Н-11 в перечень приоритетных для ремонта дорог и их ожидаемое финансирование.

К слову, летом текущего года коммунальщики начали ремонт на некоторых участках трассы, однако результат их работы можно будет смело увидеть весной, когда в Украине обычно вместе со снегом сходит и асфальт.

Участок трассы Кировоград — Николаев на Н-14

Отрезок Кировоград — Николаев на дороге национального значения Н-14 Александровка-Николаев по праву можно назвать бездорожьем.

Водители на трассе сбавляют скорость и объезжают ямы, зачастую по обочине или встречной полосе. Асфальта на некоторых участках нет вообще.

Славянск, Краматорск и Бахмут

В Славянске начинается трасса национального значения Н-20, которая ведет до Мариуполя. Городские дороги на сегодняшний день просто в катастрофическом состоянии — асфальтного покрытия местами нет вовсе. Проехать от Славянского курорта до выезда из города на трассу Харьков — Должанское составляет немалую проблему.

Аналогичная ситуация на севере Донецкой области также в соседнем Краматорске.

В ужасном состоянии и дорога из Бахмута на Лисичанск Луганской области, где из-за ям водители объезжают "асфальтированное покрытие" по обочинам и грунтовке.

zaraz.info Дорога Лисичанск - Бахмут

Ковель-Жолква

Пробитые колеса, поврежденная ходовая часть, поломанные подвески — это еще неполный перечень проблем, с которыми водители сталкиваются на трассе Ковель Волынской области — Жовква Львовской области.

Весной на этой трассе возле села Литовеж въехал в глубокую выбоину пассажирский автобус, слетел в кювет и перевернулся.

bug.org.ua Дорога Ковель - Жолква

Новое — забытое старое

Стоит ли говорить, что ремонт дорог в стране не означает их качество и не гарантирует их долгую службу. К примеру, самый новый до участок трассы Киев-Чоп — 140-километровый отрезок от Киева до Житомира, ремонт покрытия на котором закончили в 2013 году, уже пошел трещинами и ямами.

СМИ напоминают, что ремонт обошелся налогоплательщикам в 3,5 миллиарда гривен.

В аварийном состоянии также остаются по стране дороги Болехов — Долина — Калуш, Коломыя — Косив, Долина-Хуст, Снятын — Тязев, Выступовичи – Житомир, Винница – Великая Михайловка, Энергодар – Бердянск, Сумы – Богодухов, Харьков – Ахтырка, Васьковичи – Шепетовка, Мерефа – Павлоград, Одесса – Новый Буг, Батурин – Конотоп – Сумы, Черновцы — Верховина и десятки других региональных трасс.

Напомним, на автоотрасль в 2017 году из госбюджета выделено 14,2 млрд гривен. Но на ремонт дорог запланировано около 5 млрд, остальное — на покрытие кредитов и содержание магистралей. Стоит напомнить, что всего в Украине 170 тысяч километров дорог: 50 тысяч — это дороги государственного значения, 120 тысяч — местного. За ремонт первых отвечает "Укравтодор", вторых — местная власть.

По материалам из открытых источников интернет