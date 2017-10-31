Победитель "Голоса Страны" призвал отмечать не Хэллоуин, а украинские праздники

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Накануне Хэллоуина "Голос страны", протоиерей Александр Клименко прокомментировал ажиотаж вокруг этого праздника и дал несколько советов православным семьям. Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

"Ажиотаж вокруг этого "праздника" — это лишь бездумная калька традиций западного мира без попытки понять их суть. Когда народ что-то празднует, он переживает и собственные традиции. Мы же перенимаем Хэллоуин, не понимая ни культуры, ни традиций, ни темного цвета этого "праздника". А к культуре праздника отношение должно быть серьезным, ведь то, что народ празднует — значит, во что именно он верит и чем живет. Бездумное заимствование чужих традиций — это, к тому же, вопрос хорошего вкуса и любознательности: ну, нельзя есть все, что вам кто-то кладет в тарелку", — прокомментировал протоиерей.

Священник отметил, что в украинской культуре все праздники имеют положительный смысл, связанный с добром и традициями дарить радость друг другу.

"Любой праздник должен иметь педагогический характер. В "празднике" же Хэллоуина нет никакой педагогики. Он не несет в себе никакой морали, никакого позитива, не поучает детей ничему новому. Ни пищи для ума, ни для сердца, ни для души в нем нет. С другой стороны, нужно понимать, что это коммерциализованный "праздник", на котором кто-то зарабатывает деньги. Вскоре начнутся наши традиционные праздники — Святого Николая, Рождество, которые несут в себе добрые пожелания. Мы будем в своих домах приветствовать друг друга подарками, теплыми словами, пожеланиями добра и здоровья друг другу", — напомнил победитель "Голоса страны".

Также протоиерей Александр Клименко дал советы православным родителям, как реагировать на празднование Хэллоуина в школах и детсадах.

"Мы не должны бороться с этим "праздником" слишком открыто. Если родители не в состоянии отменить Хэллоуин в школе или детском саду, возможно, не стоит отказывать своему ребенку в посещении детского учреждения в этот день. Можно перенаправить это празднование в позитивное русло, заменить его "страшную" суть на добрую. То есть, не одевать детей в маски "смерти", а одеть их в привычные для нашей культуры костюмы сказочных героев — белочки, зайчика. И главное, в своих домах не культивировать этот "праздник", а прививать детям любовь к нашим традиционным и настоящим праздникам", — посоветовал священник.

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов направил обращение министру образования и науки России Ольги Васильевой с просьбой запретить проведение Хэллоуина в российских школах и детских садах.