Лукаш: борьба с коррупцией в Украине - это такой бизнес

РИА Новости Украина

Очередной скандал разразился в Украине между Национальным антикоррупционным бюро и Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции. Сначала между НАПК и НАБУ возникла заочная "перепалка". НАБУ якобы не выслало Нацагентству ответ на запрос в положенный срок. В результате НАПК выписало предписание главе НАБУ Артему Сытнику, а тот, в свою очередь, вызвал главу НАПК Наталью Корчак на допрос.

Ситуация на днях получила продолжение. Свекровь Корчак вечером 10 ноября закрыла в квартире детектива НАБУ, который пришел вручить ей, как свидетелю, повестку на допрос. По информации НАБУ, женщина выразила желание быть опрошенной на месте и пригласила детектива в квартиру. После допроса в момент подписания протокола она позвонила своему сыну (мужу председателя НАПК), после чего отказалась подписывать протокол и заперла детектива НАБУ в квартире изнутри и спрятала ключ.

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Позже сама Корчак с мужем прибыли на место инцидента. В итоге детектив покинул квартиру, где был заперт. В НАБУ подчеркнули, что будут дополнительно обращаться к Нацполиции, чтобы они разобрались в возникшей ситуации. Вместе с тем полиция Киева открыла уголовное производство о незаконном нарушении неприкосновенности жилья со стороны сотрудника НАБУ.

По мнению экс-министра юстиции Елены Лукаш, в Украине правоохранительные и антикоррупционные органы занимаются "охраной коррупции".

"Война между ними в самом разгаре. Борьба с коррупцией стала бизнесом и устранением конкурентов. Борьба с коррупцией — это когда одна ОПГ пытается уничтожить другую, менее сильную и удачливую. Болею за всех участников хороводов. СДД. Жаль одного — этот… цирк обходится налогоплательщикам в более чем 2 млрд.грн. на САП, НАБУ, НАЗК; 5 млрд.грн. на ГПУ; около 47 млрд. грн. на МВД в год", — написала Лукаш в Facebook.

При этом, как уточнила она, страна лидирует в европейском и мировом рейтингах коррупции.

"Дороговатые артисты, которые всегда объяснят, что им мешает работать. У них — вечный бой! Вечный! Быстрее не получится. Раз так дорого и бесполезно, то пора их переводить на самоокупаемость. Отдавать бюджетные деньги сегодня на борьбу с коррупцией — это то же самое, что выделять водку на борьбу с пьянством", — отметила юрист.

Она также предложила парламентариям узаконить продажу "коррупционных и антикоррупционных услуг".

Скриншот с сайта Facebook

"Скидки. Аукционы. Биржи. Рассрочки. Продажа дел. И каждая пятая взятка — в бюджет. Не надо стесняться", — подытожила Лукаш.