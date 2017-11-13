наверх
13.11.201716:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Лукаш: борьба с коррупцией в Украине - это такой бизнес

    (обновлено: )180910
    По мнению экс-министра юстиции Елены Лукаш, выделять в стране бюджетные деньги на борьбу с коррупцией – то же самое, что выделять водку на борьбу с пьянством.
    Елена Лукаш
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото
    И гарант на броневике собственного производства? Соцсети о скандале с НАБУ

    Очередной скандал разразился в Украине между Национальным антикоррупционным бюро и Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции. Сначала между НАПК и НАБУ возникла заочная "перепалка". НАБУ якобы не выслало Нацагентству ответ на запрос в положенный срок. В результате НАПК выписало предписание главе НАБУ Артему Сытнику, а тот, в свою очередь, вызвал главу НАПК Наталью Корчак на допрос.

    Ситуация на днях получила продолжение. Свекровь Корчак вечером 10 ноября закрыла в квартире детектива НАБУ, который пришел вручить ей, как свидетелю, повестку на допрос. По информации НАБУ, женщина выразила желание быть опрошенной на месте и пригласила детектива в квартиру. После допроса в момент подписания протокола она позвонила своему сыну (мужу председателя НАПК), после чего отказалась подписывать протокол и заперла детектива НАБУ в квартире изнутри и спрятала ключ.

    Порошенко на Львовском бронетанковом заводе
    president.gov.ua
    Коррупция в оборонке и Порошенко: прибыльный бизнес на крови

    Читайте также: Эксперт: исчезновение арестованных денег – показатель глубокой коррупции

    Позже сама Корчак с мужем прибыли на место инцидента. В итоге детектив покинул квартиру, где был заперт. В НАБУ подчеркнули, что будут дополнительно обращаться к Нацполиции, чтобы они разобрались в возникшей ситуации. Вместе с тем полиция Киева открыла уголовное производство о незаконном нарушении неприкосновенности жилья со стороны сотрудника НАБУ.

    По мнению экс-министра юстиции Елены Лукаш, в Украине правоохранительные и антикоррупционные органы занимаются "охраной коррупции".

    "Война между ними в самом разгаре. Борьба с коррупцией стала бизнесом и устранением конкурентов. Борьба с коррупцией — это когда одна ОПГ пытается уничтожить другую, менее сильную и удачливую. Болею за всех участников хороводов. СДД. Жаль одного — этот… цирк обходится налогоплательщикам в более чем 2 млрд.грн. на САП, НАБУ, НАЗК; 5 млрд.грн. на ГПУ;  около 47 млрд. грн. на МВД в год", — написала Лукаш в Facebook.

    Взятка. Архивное фото
    Украинское фото
    Deutsche Welle. Украинские силовики и коррупция: куда ведут следы

    При этом, как уточнила она, страна лидирует в европейском и мировом рейтингах коррупции.

    "Дороговатые артисты, которые всегда объяснят, что им мешает работать. У них — вечный бой! Вечный! Быстрее не получится. Раз так дорого и бесполезно, то пора их переводить на самоокупаемость. Отдавать бюджетные деньги сегодня на борьбу с коррупцией — это то же самое, что выделять водку на борьбу с пьянством", — отметила юрист.

    Она также предложила парламентариям узаконить продажу "коррупционных и антикоррупционных услуг".

    Скриншот с сайта Facebook

    "Скидки. Аукционы. Биржи. Рассрочки. Продажа дел. И каждая пятая взятка — в бюджет. Не надо стесняться", — подытожила Лукаш.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Землетрясение в Иране
    Мощное землетрясение в Иране
    Михаил Саакашвили
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Скоростной поезд
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор