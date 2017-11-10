наверх
10.11.201717:45
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Декоммунизаторы под запретом? Соцсети пошумели о Вятровиче нон-грата

    Тема:

    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (216)

    (обновлено: )26350
    Идейный вдохновитель украинской декоммунизации Владимир Вятрович стал персоной нон-грата: СМИ пишут, что ему запретили въезд в Польшу. Как отреагировали на такие новости украинцы и что пишут об этом в соцсетях?
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Историческая справедливость требует жертв. Варшава запретила въезд в Польшу главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу, сообщило польское издание Dziennik, ссылаясь на источники во власти. Однако официально эта информация пока не подтверждена, заявил посол Украины в США Андрей Дещица.

    А ведь не так давно президент Польши Анджей Дуда говорил о том, что людям, которые придерживаются антипольских взглядов, не стоит занимать должности в украинской власти.

    В соцсетях такие новости наделали немало шума: "Поляки запретили Вятровичу появляться в своей стране. Он ответил в том духе, что Качиньский — это рука Кремля";
    "Символично, что польские санкции против министра памяти Владимира Вятровича были приняты в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма";
    "Если завтра всей страной мы вступим в ЕС, где останется Вятрович? Волнуюсь!"

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Елена Лукаш. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Шабовта: преступный мир Украины должен поставить Авакову золотой бюст
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова