Декоммунизаторы под запретом? Соцсети пошумели о Вятровиче нон-грата

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Историческая справедливость требует жертв. Варшава запретила въезд в Польшу главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу, сообщило польское издание Dziennik, ссылаясь на источники во власти. Однако официально эта информация пока не подтверждена, заявил посол Украины в США Андрей Дещица.

А ведь не так давно президент Польши Анджей Дуда говорил о том, что людям, которые придерживаются антипольских взглядов, не стоит занимать должности в украинской власти.

В соцсетях такие новости наделали немало шума: "Поляки запретили Вятровичу появляться в своей стране. Он ответил в том духе, что Качиньский — это рука Кремля";

"Символично, что польские санкции против министра памяти Владимира Вятровича были приняты в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма";

"Если завтра всей страной мы вступим в ЕС, где останется Вятрович? Волнуюсь!"

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook