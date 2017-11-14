Нардеп прокомментировал идею "декоммунизации" Рождества

"То есть говорить, что именно 7 января Рождество православное нельзя в принципе, ведь большинство православных церквей праздную Рождество накануне Нового года, а не после. Еще в 1923 году Всеправославный Собор в Константинополе решил, что православные мира будут праздновать Рождество Христово, согласно с более точным Григорианским календарем. И только страны, которые находились под значительным влиянием Советского Союза, не согласились тогда выполнять решения Собора", — заявил Рыбчинский.

Напомним, в четверг Верховная Рада может вынести на голосование вопрос определения 25 декабря выходным днем. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий.