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    Нардеп прокомментировал идею "декоммунизации" Рождества

    (обновлено: )21407
    Нардеп Евгений Рыбчинский заявил, что только три из 15 поместных православных церквей мира отмечают Рождество 7 января. Все остальные празднуют именно 25 декабря.
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    "То есть говорить, что именно 7 января Рождество православное нельзя в принципе, ведь большинство православных церквей праздную Рождество накануне Нового года, а не после. Еще в 1923 году Всеправославный Собор в Константинополе решил, что православные мира будут праздновать Рождество Христово, согласно с более точным Григорианским календарем. И только страны, которые находились под значительным влиянием Советского Союза, не согласились тогда выполнять решения Собора", — заявил Рыбчинский.

    Напомним, в четверг Верховная Рада может вынести на голосование вопрос определения 25 декабря выходным днем. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий.

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